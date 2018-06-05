Vali Kamçı'dan şehit ailesine ziyaret

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın (29) ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hudut birliğine PKK'lı teröristlerin önceki gün füzeyle düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Orhan Özkan'ın Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki ailesini evinde ziyaret etti. Aileye ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileyen Vali Kamçı, devlet olarak şehit ailelerinin ve yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Şehidin ailesi ve yakınları ile evin önüne kurulan iftar sofrasında birlikte iftar yapan Vali Kamçı'ya ziyarette Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcıları Ali Uslanmaz ve Zekeriya Güney eşlik etti.

FOTOĞRAFLI



