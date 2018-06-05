HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Vali Kamçı'dan şehit ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın (29) ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Vali Kamçı'dan şehit ailesine ziyaret

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın (29) ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hudut birliğine PKK'lı teröristlerin önceki gün füzeyle düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Orhan Özkan'ın Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki ailesini evinde ziyaret etti. Aileye ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileyen Vali Kamçı, devlet olarak şehit ailelerinin ve yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Şehidin ailesi ve yakınları ile evin önüne kurulan iftar sofrasında birlikte iftar yapan Vali Kamçı'ya ziyarette Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcıları Ali Uslanmaz ve Zekeriya Güney eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Vali Kamçı'dan şehit ailesine ziyaret

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Hayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyorHayatın ilk nefesi ölümsüzleştiriyor
Sabuncubeli Tüneli bayrama hazır/ Ek fotoğraflarSabuncubeli Tüneli bayrama hazır/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk parkında dehşet anları!

Çocuk parkında dehşet anları!

LGS Matematik testine büyük tepki! "LGS iptal" çağrısı trend oldu!

LGS Matematik testine büyük tepki! "LGS iptal" çağrısı trend oldu!

Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim, Erdoğan'ın verdiği iftara katıldı

Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim, Erdoğan'ın verdiği iftara katıldı

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.