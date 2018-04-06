Vali Karaloğlu, Özbekistanlı turizmcileri ağırladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Özbekistanlı Turizm temsilcilerini ağırladı.

2. Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı (HESTOUREX) için Antalya’ya gelen Özbekistanlı Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Temsilcileri, eski Antalya Milletvekili ve Komite Başkan Danışmanı Sadık Badak ile Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Komitenin ziyaretinden dolayı memnuiyet duyduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın turizmde Türkiye’nin çok önemli ve en gelişmiş merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti.

“Özbekistan ata yurdumuz”

Özbekistan ile Türkiye arasında son dönemde karşılıklı ziyaretlerin artması ve ilişkilerin iyileşerek gelişmesinin her alanda görüldüğü gibi turizmde de arttığına dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Türkiye’de anket yapılsa en çok merak edilen ve gidilmek istenen ülke Özbekistan çıkar. Özbekistan bizim millet olarak hem şehir hayatımızı hem kültürel ve inanç değerlerimizi şekillendiren, kitaplarını okuduğumuz önemli bir medeniyet merkezidir, ata yurdumuzdur. Eminim ki Özbekistan’daki insanlarda Türkiye’ye gelmek istiyorlardır. Bu iki ülke insanımızın isteklerini yerine getirebilirsek karşılıklı ilişkilerin daha da gelişmesine vesile oluruz” dedi.

Özbekistanlı komite temsilcileri ise, Antalya’nın turizmin yanında, tarımda, ticarette ve sanayide de öncü bir şehir olduğunu ifade ederek Karaloğlu’na, Antalya’nın başarısındaki tecrübe ve birikimlerinden istifade etmek ve girişimci iş adamlarının ülkelerine yatırım yapmalarını istediklerini açıkladı. Temsilciler Vali Karaloğlu’nu ve sektör temsilcilerini Özbekistan’da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Temsilcilere Antalya’nın turizmdeki ve başarılarını anlatan Vali Münir Karaloğlu iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve adına ortak çalışmaların yapılabileceğini tecrübe paylaşımlarının aktırılabileceğini, Özbekistanlı personellere Antalya’da eğitimlerin verilebileceğini belirtti.