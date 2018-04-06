HABER

Vali Karaloğlu, Özbekistanlı turizmcileri ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Özbekistanlı Turizm temsilcilerini ağırladı.2.

Vali Karaloğlu, Özbekistanlı turizmcileri ağırladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Özbekistanlı Turizm temsilcilerini ağırladı.
2. Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı (HESTOUREX) için Antalya’ya gelen Özbekistanlı Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Temsilcileri, eski Antalya Milletvekili ve Komite Başkan Danışmanı Sadık Badak ile Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Komitenin ziyaretinden dolayı memnuiyet duyduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın turizmde Türkiye’nin çok önemli ve en gelişmiş merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti.

“Özbekistan ata yurdumuz”
Özbekistan ile Türkiye arasında son dönemde karşılıklı ziyaretlerin artması ve ilişkilerin iyileşerek gelişmesinin her alanda görüldüğü gibi turizmde de arttığına dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Türkiye’de anket yapılsa en çok merak edilen ve gidilmek istenen ülke Özbekistan çıkar. Özbekistan bizim millet olarak hem şehir hayatımızı hem kültürel ve inanç değerlerimizi şekillendiren, kitaplarını okuduğumuz önemli bir medeniyet merkezidir, ata yurdumuzdur. Eminim ki Özbekistan’daki insanlarda Türkiye’ye gelmek istiyorlardır. Bu iki ülke insanımızın isteklerini yerine getirebilirsek karşılıklı ilişkilerin daha da gelişmesine vesile oluruz” dedi.
Özbekistanlı komite temsilcileri ise, Antalya’nın turizmin yanında, tarımda, ticarette ve sanayide de öncü bir şehir olduğunu ifade ederek Karaloğlu’na, Antalya’nın başarısındaki tecrübe ve birikimlerinden istifade etmek ve girişimci iş adamlarının ülkelerine yatırım yapmalarını istediklerini açıkladı. Temsilciler Vali Karaloğlu’nu ve sektör temsilcilerini Özbekistan’da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Temsilcilere Antalya’nın turizmdeki ve başarılarını anlatan Vali Münir Karaloğlu iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve adına ortak çalışmaların yapılabileceğini tecrübe paylaşımlarının aktırılabileceğini, Özbekistanlı personellere Antalya’da eğitimlerin verilebileceğini belirtti.

Vali Karaloğlu, Özbekistanlı turizmcileri ağırladı

Vali Karaloğlu, Özbekistanlı turizmcileri ağırladı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar varGaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.