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Vali Karaloğlu’ndan 23 Nisan masajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajda , 23 Nisan 1920 tarihinin milli tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti.

Vali Karaloğlu’ndan 23 Nisan masajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajda , 23 Nisan 1920 tarihinin milli tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. " Ecdadımız o gün, ’Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla kenetlenmiştir" diyen Karaloğlu, " Bağımsızlığından ödün vermeden çıktığı ve büyük mücadeleler verdiği bu yolda, bağımsızlığını tesis etmeyi başarmış; milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de açarak tüm dünyaya ilan etmiştir." dedi.
Vali Karaloğlu, mesajında şöyle dedi: "Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun sevk ve idaresini yapan Meclisimiz, Aziz Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakârlıkların unutulmaz bir timsali olurken, o günden bu yana daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışmaktadır. Bununla birlikte, istiklalimizin temini kadar istikbalimizin tesis edilmesi gerektiği düşüncesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan edilmiş ve yaklaşık bir asırdan bu yana, tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanmaktadır. Bugünün çocuklara armağan edilmesi ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunun genişliğini gözler önüne sermektedir. Bugün ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, güzel şehrimiz Antalya’da da 23 Nisan’ı birbirinden önemli ve anlamlı etkinliklerle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzü ve gözlerindeki ışık, yarınları inşa yolunda bizlere güç veriyor. Bugün Dünyadaki tüm çocuklara armağan edilmiş bir gündür. Bu coşkuyu dünyaya yaymak amacıyla 15 ülkeden 350 çocuğu da şehrimizde ağırlayarak onları bu bayrama ortak etmenin heyecan ve gururunu duyuyoruz. Bu duygularla, 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Meclisimizde kuruluşundan itibaren hizmeti geçen tüm büyüklerimizi ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum."

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