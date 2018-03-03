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Vali Kaymak: "Yerli otomobil için Samsun en şanslı illerden"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

Yerli otomobil için Havza ilçesinden büyük bir alan önerdiklerini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, deniz, demir ve hava yolu imkanlarına bakıldığında yerli otomobil için Samsun’un en uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.Ekonomi Bakanlığı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) işbirliği ile düzenlenen "Ekonomi Bakanlığı Destek ve Uygulamaları İstişare Toplantısı" TSO Davut Altan Meclis Salonu’nda yapıldı.

Vali Kaymak: "Yerli otomobil için Samsun en şanslı illerden"

Yerli otomobil için Havza ilçesinden büyük bir alan önerdiklerini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, deniz, demir ve hava yolu imkanlarına bakıldığında yerli otomobil için Samsun’un en uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.
Ekonomi Bakanlığı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) işbirliği ile düzenlenen "Ekonomi Bakanlığı Destek ve Uygulamaları İstişare Toplantısı" TSO Davut Altan Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Ulusal ekonomilerin önündeki sınırların büyük ölçüde kalkmasıyla rakip dünya üreticileridir. Bu nedenle ekonominin en stratejik öznesi olan girişimcilerimizin işi her geçen gün zorlaşmaktadır. Çünkü pasta büyük ama bu pastadan pay almak isteyen aktörlerin sayısı da çok fazla. Bunun için girişimcilerimizi bu rekabet ortamında ayakta kalabilmelerine destek olmamız gerekiyor. Ülkemizin geleceği için girişimcilerimizin var olma çabasını desteklemek büyük önem arz etmektedir" dedi.

Vali Kaymak: "Havza OSB’nin alanını önerdik"
Samsun Valisi Osman Kaymak, "Yerli ve milli otomobil ile ilgili ilimizde bir hazırlığımız oldu. Havza ilçemizde 8-10 bin dönüme çıkartabilecek alanlar var. Havza OSB’nin alanını önerdik ama daha büyük bir alan istenirse orayı yerli ve milli otomobil için tahsis edebilecek durumdayız. Bu anlamda yerimizin mukayese üstünlüğüne inanıyoruz. Çünkü deniz, demir ve hava yoluna bu kadar yakın başka bir il zor bulunabilir. O anlamda Samsun’un şanslı bir il olduğunu düşünüyoruz. Bu şansımız inşallah büyüklerimiz tarafından değerlendirilerek yerli ve milli otomobilin ilimize kazandırılmasını önemsiyoruz. Samsun için böyle bir karar verilirse bu şehrimiz için büyük bir kalkınma hamlesi olacağını düşünüyoruz" dedi.
Toplantı; Ekonomi Bakanı Başdanışmanı Mehmet Yüksel, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Şahin, Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk katılımı ile soru-cevap şeklinde gerçekleştirildi.
Protokol konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Vali Kaymak:

Vali Kaymak:

Vali Kaymak:

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