Vali Köşger’e 23 Nisan ziyareti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri makamında ağırladı.

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mustafa Kiriş Ortaokulu öğrencileri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Mustafa Kiriş Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Azra Türk ve 5.sınıf öğrencisi İsmet Eren Kocaoğlu Vali Köşger’e çiçek ve okul tarafından hazırlanan üzerinde Vali Köşger’in fotoğrafının yer aldığı hediyeyi verdiler. Kendisine takdim edilen hediyeden ve çiçekten ötürü öğrencilere teşekkür eden Vali Köşger de öğrencilere hediyelerini sundu.

Valilik makamındaki program Vali Köşger’in öğrencilerle sohbetinin ardından sona erdi.