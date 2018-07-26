Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Kültür Merkezi önünde başlayan ve Vali Seddar Yavuz'un da makam aracını tahsis ettiği şehir turu kapsamında bazı çocuklar makam aracına binmenin sevincini yaşadı.

Kendilerinin de bu şehirde Erdoğan'ın temsilcisi sıfatıyla devlet, hükümet politikalarının en iyi şekilde uygulanmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Yavuz, "Bu vesileyle de geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı hayata hazırlamak ve ailelerinin en büyük mürüvvetlerinden bir tanesi çocuklarını kucağına aldığında olur. İkincisi, onların erkekliğe ilk adım attıkları sünnetlerinde olur. Daha sonra nişan, düğün..." dedi.

Yavuz, ailelerin, çocuklarının sünnet olması dolayısıyla mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"182 tane çocuğumuzun bugün erkekliğe ilk adımını attığı günü sevinçle paylaşacağız. 'Vali Konağımız milletin konağı' dedik, kullanımıma tahsis edilmiş araçlar benim değil, milletin diye düşündük. Dolayısıyla böylesine güzel bir günde, çocuklarımızın erkekliğe adım attığı mutlu günde vali makam aracıyla gezmeleri doğrusunu isterseniz benim de çok arzu ettiğim bir şey oldu. Umarım çocuklarımız da bundan çok mutlu olmuştur."

