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Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar, valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu atma sevinci yaşadı - Vali Seddar Yavuz: - "Çocuklarımızın erkekliğe adım attığı mutlu gününde vali makam aracıyla gezmeleri doğrusunu isterseniz benim de çok arzu ettiğim bir şey oldu. Umarım çocuklarımız da bundan çok mutlu olmuştur"

Ordu'da düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar, valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu attı.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Altınordu ilçesinde düzenlenen "Sünnet Şöleni" kapsamında 182 çocuk bir süre önce sünnet ettirildi.

Sünnet olan çocuklar, aileleri ile Ordu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program öncesi araçlarla şehir turu yaptı.

Ordu Kültür Merkezi önünde başlayan ve Vali Seddar Yavuz'un da makam aracını tahsis ettiği şehir turu kapsamında bazı çocuklar makam aracına binmenin sevincini yaşadı.

Şehir turunun ardından düzenlenen program, okunan Kur'an-ı Kerim ve İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün ettiği sünnet duası ile başladı.

Vali Yavuz, etkinliğe katkıda bulunan hayırsever iş adamlarına teşekkür belgesi verdi.

Program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

- "Aileler mutlu oldu"

Etkinliğe ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yavuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, sosyal devlet kuralları konusunda bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi.

Kendilerinin de bu şehirde Erdoğan'ın temsilcisi sıfatıyla devlet, hükümet politikalarının en iyi şekilde uygulanmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Yavuz, "Bu vesileyle de geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı hayata hazırlamak ve ailelerinin en büyük mürüvvetlerinden bir tanesi çocuklarını kucağına aldığında olur. İkincisi, onların erkekliğe ilk adım attıkları sünnetlerinde olur. Daha sonra nişan, düğün..." dedi.

Yavuz, ailelerin, çocuklarının sünnet olması dolayısıyla mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"182 tane çocuğumuzun bugün erkekliğe ilk adımını attığı günü sevinçle paylaşacağız. 'Vali Konağımız milletin konağı' dedik, kullanımıma tahsis edilmiş araçlar benim değil, milletin diye düşündük. Dolayısıyla böylesine güzel bir günde, çocuklarımızın erkekliğe adım attığı mutlu günde vali makam aracıyla gezmeleri doğrusunu isterseniz benim de çok arzu ettiğim bir şey oldu. Umarım çocuklarımız da bundan çok mutlu olmuştur."

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