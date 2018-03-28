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Vali Mantı;" Hem içeri de hem de dışarı da bir takım oyunlar oynanmaktadır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Bingöl Valisi Ali Mantı, “Güler yüzlülüğü, yardımseverliği ve hoşgörüyü kendisine şiar edinmiş olan milletimize yönelik bugün hem içeri de hem de dışarı da bir takım oyunlar oynanmaktadır” dedi.Vali Ali Mantı beraberinde Vali Yardımcısı Cevat Gün ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ile birlikte Genç ilçesine gitti.

Vali Mantı;" Hem içeri de hem de dışarı da bir takım oyunlar oynanmaktadır”

Bingöl Valisi Ali Mantı, “Güler yüzlülüğü, yardımseverliği ve hoşgörüyü kendisine şiar edinmiş olan milletimize yönelik bugün hem içeri de hem de dışarı da bir takım oyunlar oynanmaktadır” dedi.
Vali Ali Mantı beraberinde Vali Yardımcısı Cevat Gün ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ile birlikte Genç ilçesine gitti. İlçede Kaymakam Hasan Hüseyin Vural’den bilgi alan Vali Mantı, Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Yüksekokulu’nu gezdi.
Genç Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Mantı, açıklamalarda bulundu.
Türk milletinin mütevazi olduğuna dikkat çeken Vali Mantı," Güler yüzlülüğü, yardımseverliği ve hoşgörüyü kendisine şiar edinmiş olan milletimize yönelik bugün hem içeri de hem de dışarı da bir takım oyunlar oynanmaktadır. Ancak biz devlet olarak kararlılıkla bu gelişmelerin üzerine gidiyoruz ve gitmeye de devam edeceğiz. Önemli olan bu tür tehlikelere karşı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı devam ettirmektir. Geleceğimizin teminatı olan siz öğrencilerimizin, değerli öğretmenlerimiz tarafından iyi bir eğitimden geçerek ülkesine faydalı birer fert olma bilinciyle yetiştiğine olan inancım tamdır"dedi.
Kin ve nefret gütmeden adalet, güven, sevgi ve saygı duygularıyla daha iyi bir gelecek için azimle mücadele etmek zorunda olunduğunu ifade eden Mantı," Eğitimsiz kalan toplumların dünya sahnesinde geride kaldıkları bilgisiyle eğitime ve bilime önem vermeliyiz. Bilgi, büyük bir güçtür, bu güçten mahrum kalan ülkeler cehalet dehlizlerinde kaybolmaya mahkumdur. Bir toplumu aydınlığa eriştirecek olanlar, kuşkusuz bilgi ve birikimleriyle donanımlı hale gelmiş ilk eğitmen görevini üstlenen annelerdir. Özellikle eğitim hususunda bu kutsal ve büyük görevi üstlenecek olan yarının anneleri kız öğrencilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemiz ve milletimiz adına daha iyi bir gelecek hayal ediyorsak bu ancak bilim ve teknolojiyle mümkündür” diye konuştu.

“Eğitim kalitemiz hızla yükselmektedir”
Okulların fiziki yeterlilik açısından önemli bir seviyeye geldiğini görmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini anlatan Vali Mantı," Özellikle eğitim konusu ile ilgili çok ciddi çalışmalar mevcut. Eğitim kalitemiz hızla yükselmektedir. Okullarımızdaki elverişli fiziki ortamların mevcudiyetiyle gençlerimizin daha dinamik ve donanımlı olarak yetişmesi ülkemiz açısından büyük kazanımlara vesile olacaktır. Dünden bugüne yardıma muhtaç bir ülke konumundan yardım eder hale gelen bir devlet seviyesine gelmemizin en önemli etmenlerinden biri eğitime yaptığımız yatırım ve bu konuya olan inancımızdır. Yaşadığımız şu dönemde Türkiye denilince mağdurların ve mazlumların sığınağı olan bir ülke akla gelmektedir. Bu bizim inancımızın gerektirdiği bir anlayıştır ve bu inançla bugün Türkiye, gerek Afrin gerekse sınırlarımızın her bir karışında, ülke menfaatlerimize tehdit oluşturucu etmenlere yönelik sınırlarımızı güvence altına alma gayreti içerisindedir. Ülkemizin güçlü ve müreffeh yarınlara daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Gençliğinizde ihtiyarlık evreleriniz için harcayabileceğiniz sosyal ve kültürel sermaye biriktirmelisiniz. Eğer bu günlerimizi iyi değerlendirmezsek hayatımızın ileriki aşamasında harcayabileceğimiz bir sermayemiz kalmayacaktır. Bundan dolayıdır ki zamanımızı en iyi koşullarda değerlendirerek, milletimizin hizmeti yolunda kullanmaya gayret göstereceğiz”ifadelerini kullandı.

Vali Mantı;

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