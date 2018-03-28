Bingöl Valisi Ali Mantı, “Güler yüzlülüğü, yardımseverliği ve hoşgörüyü kendisine şiar edinmiş olan milletimize yönelik bugün hem içeri de hem de dışarı da bir takım oyunlar oynanmaktadır” dedi.

Vali Ali Mantı beraberinde Vali Yardımcısı Cevat Gün ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ile birlikte Genç ilçesine gitti. İlçede Kaymakam Hasan Hüseyin Vural’den bilgi alan Vali Mantı, Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Yüksekokulu’nu gezdi.

Genç Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Mantı, açıklamalarda bulundu.

Türk milletinin mütevazi olduğuna dikkat çeken Vali Mantı," Güler yüzlülüğü, yardımseverliği ve hoşgörüyü kendisine şiar edinmiş olan milletimize yönelik bugün hem içeri de hem de dışarı da bir takım oyunlar oynanmaktadır. Ancak biz devlet olarak kararlılıkla bu gelişmelerin üzerine gidiyoruz ve gitmeye de devam edeceğiz. Önemli olan bu tür tehlikelere karşı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı devam ettirmektir. Geleceğimizin teminatı olan siz öğrencilerimizin, değerli öğretmenlerimiz tarafından iyi bir eğitimden geçerek ülkesine faydalı birer fert olma bilinciyle yetiştiğine olan inancım tamdır"dedi.

Kin ve nefret gütmeden adalet, güven, sevgi ve saygı duygularıyla daha iyi bir gelecek için azimle mücadele etmek zorunda olunduğunu ifade eden Mantı," Eğitimsiz kalan toplumların dünya sahnesinde geride kaldıkları bilgisiyle eğitime ve bilime önem vermeliyiz. Bilgi, büyük bir güçtür, bu güçten mahrum kalan ülkeler cehalet dehlizlerinde kaybolmaya mahkumdur. Bir toplumu aydınlığa eriştirecek olanlar, kuşkusuz bilgi ve birikimleriyle donanımlı hale gelmiş ilk eğitmen görevini üstlenen annelerdir. Özellikle eğitim hususunda bu kutsal ve büyük görevi üstlenecek olan yarının anneleri kız öğrencilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemiz ve milletimiz adına daha iyi bir gelecek hayal ediyorsak bu ancak bilim ve teknolojiyle mümkündür” diye konuştu.