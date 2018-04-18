Vali Memiş Şiran’da

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Şiran ilçesi temasları sırasında ziyaret ettiği Tomara Şelalesi Tabiat Parkı’nın muhteşem bir coğrafya ve enerjisi çok yüksek bir mekan olduğunu söyledi.

Vali Memiş, beraberindeki heyetle birlikte Şiran ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Seydibaba köyü sınırları içerisinde bulunan ve geçtiğimiz hafta sezonu açan Tomara Şelalesi tabiat parkında incelemelerde bulunan Vali Memiş burada işletmeci Baki Kara ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın’dan yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın 15 metre yükseklikten düşerek oluşturduğu ve hem Gümüşhane’nin hem de Doğu Karadeniz bölgesinin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yapılan seyir terası ve diğer eksiklerinin tamamlandığını, mescidin bitmek üzere olduğunu, yeni lavabo ve eşzamanlı olarak kanalizasyon işinin de yapılacağını kaydeden Vali Memiş, işletmeci Baki Kara’nın da çok şık ve doğayla uyumlu bir restoran yapımını bir ay içinde bitireceğini dile getirdi.

“Burası muhteşem bir coğrafya ve enerjisi çok yüksek”

Bölgenin muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, bazı mekanların enerjilerinin çok yüksek olduğuna değinen Vali Memiş, Tomara Şelalesinin de enerjisi yüksek bir mekan olduğunu belirterek, “Dağların enerjisi de çok yüksektir. O nedenle Gümüşhane çok şanslı. Zigana’sı, Tomara’sı, Tersun’u, Karaca’sı, Abdalmusa’sı, Örümcek Ormanları, yaylaları, Köse dağı, Pekün dağı gibi çok sayıda yüksek enerjiye sahip bölgeleri var” dedi. “Bu yıl Tomara Şelalesine 250 bin kişi bekliyoruz”

Tomara Şelalesini tüm bu çalışmalar yapılmadan önce yılda 9-10 bin kişinin ziyaret ettiğini, geçtiğimiz yıl bu sayının 100 bin kişiyi bulduğunu hatırlatan Vali Memiş, “Bu yıl ki benim öngörüm en az 250 bin kişi. Restoran bittiğinde gece yarısına kadar açık olacak burası. Gece-gündüz, yaz-kış hizmet verecek burası. Biz Tomara’yı sadece 3 ay hizmette tutmamız israftır. Bu kadar yatırım yapıp burayı 3 ay kullanırsak israftır. Limni Gölü Tabiat Parkında da aynı durum var. Çığ önleme projemizle orayı da sürekli açık tutacağız. Hedefimiz Limni, Tomara, Karaca Mağarasında günübirlik en az 500 bin kişiye hizmet vermek” diye konuştu.

“Gümüşhane daha tercih edilebilir il oluyor”

Bu sosyal alanlar yapıldıkça Gümüşhane’nin daha da güzelleşeceğini, daha fazla üniversite öğrencisi, daha fazla kamu görevlisinin tercih edeceğini ifade eden Vali Memiş, “İmrenmek tembel insanların işidir. Biz imrenmemek için gece gündüz Gümüşhane’ye hizmet ediyoruz. Burada yaşayan insanlar başka yerlerde yaşayan insanlara imrenmesin istiyoruz. Çocuklarımız bu kompleksle büyümesin istiyoruz. Bütün çabamız bu. AVM ile birlikte eksiklerimizi de tamamlayınca Gümüşhane daha yaşanabilir bir kent olacak” şeklinde konuştu. Vali Memiş, ilçenin tek kadın muhtarını köyünde ziyaret etti

Tomara Şelalesinin ardından hemen yakınında ilçenin tek kadın muhtarının bulunduğu Boğazyayla köyüne geçen Vali Memiş, burada köy muhtarı Gülcan Demir ve vatandaşlarla sohbet etti. Köyün eksik kalan yolunun bu yıl asfaltlanacağı müjdesini veren Vali Memiş, köylülere ilgileri için teşekkür etti.

Vali Memiş, ilçe merkezindeki yatırımlarla ilgili bilgi aldıktan sonra son olarak ilçede yeni açılan Grand Yeniçeri otelinde incelemelerde bulundu.

Şiran’ın 3 yıldızlı oteli faaliyete geçti

Otel sahibi Metin Yeniçeri’den bilgi alarak odaları ve diğer bölümleri gezen Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada “Gümüşhane Valisi olarak girişimci arkadaşımızı tebrik ediyorum. Biz Gümüşhane’de hep kamu olarak varız. Her alanda kamu var. Özel sektörün bu alanlara girmesi lazım. Gümüşhane merkezde Zekai Araz beş yıldızlı Ramada otelini yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şiran’da da Metin Yeniçeri arkadaşımız 5 yıldızlı otel kalitesinde bir tesisi ilçemize kazandırdı. Tomara Şelalesinde hedefimiz bu yıl 250 bin kişi. Bunlar konaklamak istediğinde gelip burada 5 yıldızlı otel konforunda konaklayabilmeli ve konaklayacak. Artık Şiran’da biz üst düzey konuklarımız dahil olmak üzere herkesi misafir edebilecek durumdayız. Bu yapılanları çok önemsiyorum ve kutluyorum” dedi. “Bu kış Şiranlı vatandaşlarımız doğalgaza kavuşacak”

Devlet olarak altyapı yatırımlarının takipçisi olduklarını ifade eden Vali Memiş, “Gümüşhane’nin il ve ilçeleri, hele ki Şiran temel kamu hizmetleri açısından hiçbir eksiğimiz yok. Türkiye’de fen lisesi olan Şiran nüfusunda ikinci bir yer yok. Bu kış Şiranlı vatandaşlarımız doğalgaza kavuşacak. Tüm bu yatırımlar konusunda bizim çok önemli itici gücümüz Şiran’ın evladı Fikri Işık bakanımızdır. İlde ve ilçelerde yapılan bütün yatırımlarda bizim yanımızda. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.