Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’e, "Ürünleri en iyi fiyata verecek bir sistem kurun" talimatını verdi.

Tarla, pazar fiyat farkında üretici lehine çalışma yapılmasının önemine de değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Sizlerin piyasayı da tutarak, kendi üyelerinizin malının en iyi fiyat edebilmesini de sağlama yönündeki gayretleriniz de önemli. Eğer kar ediliyorsa oraya bir dönüş olur, o iş devam eder. Kar etmiyorsa siz ne kadar teşvik uygularsanız uygulayın, ne kadar milleti ikna etmeye çalışırsanız çalışın olmuyor. Odalar ve borsalar bu işe el atıp kendi üyelerinin malını en iyi fiyata verebileceği bir sistemi adaletli bir şekilde oluşturmalıdır. Bundan önceki yıllardan getirdiğiniz tecrübeleriniz ve ‘Ben yönetimde olsam şunu yapardım’ düşünceleriniz vardır. İnşallah o düşündüklerinizi de hayata geçirme imkanınız olur” diye konuştu. (EFE)

