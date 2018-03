Kırşehir Valisi Necati Şentürk, emeklilik dilekçesi verdiğini hatırlatarak, "Her güzel şeyin bir sonu var" diye konuştu.

Kırşehir’de Nevruz kutlama programı sonrasın da gazetecilere konuşan Vali Şentürk, 3-4 bayramın bir araya geldiğini ve Nevruz öncesi emeklilik dilekçesini vermesinin anlamı olduğunu söyledi.

Her güzel şeyin sonunun olduğunu anlatan Vali Şentürk, emekliliğinin 3 ay önce olmasının kendisi için bir anlam ifade etmediğini anlattı.

Şentürk’ün açıklamasında, "3-4 tane bayram bir araya geldi. Nevruz’dan hemen önce emeklilik dilekçesini vermiş olmam da bir anlam ifade ediyor. 41 yıl mülki idare amirliğine hizmet ettim. Mülki idarenin hemen her kademesinde görev yaptım. 11 yıldır da valilik yapıyorum. En uzun süre valilik görevini de Kırşehir’de yaptım. Her güzel şeyin mutlaka bir sonu var. Temmuz ayında zorunlu olarak emekli olacaktım. 3 ay önce olması da benim iç.in çok fazla bir anlam ifade etmedi. Bir insan zirvedeyken bırakmayı da bilmeli, ben inanıyorum ki bu memlekete güzel hizmetler yaptık. Halkın hep desteğini gördüm. Halk hep yanımda oldu. Halkın ’Vali babası’ olduk. Onlarında hizmetkarı olduk. Onlar ’Vali baba’ dedi bizde onlara ’bizlerde sizin hizmetkarınızız’ dedik. İlkler yapıldı. Kırşehir ilkleri yaşadı"dedi.