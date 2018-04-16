Vali Osman Kaymak:

Turizm Değerlendirme Konferansı’na katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’un turizmde büyük potansiyelinin olduğunu fakat bunu kullanmak için iyi tanıtım yapamadığını belirtti. Turizm Haftası sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda Turizm Değerlendirme Konferansı yapıldı. Konferansta Samsun’un turizm potansiyeli ve yapılması gerekenler tartışıldı. Samsun’un sahip olduğu değerlerin çok fazla farkında olunmadığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Bu anlamda özellikle özel sektörün, turizm sektörünün, konaklama sektörünün, yeme içme sektörünün ve bu işten para kazanmak isteyenlerin aslında çok da fazla çaba sarf etmediklerini üzüntüyle söylemek isterim. Son iki ayda Samsun’un tanıtımına yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz. Biz Orta Doğu pazarından yeterince turizm payı alamıyoruz. Geçen hafta Riyad Turizm Fuarı’na katıldık. Samsun’dan katılımcı sayısı 3 kişiydi. Yoğun çabalar sonucu Krasnodar seferlerini başlattık. Turizmciler, acentecilerimiz merak ettiler mi ’bu uçaklar hafta da iki defa gelip gidiyor biz orada neler yapabilir’ diye. Lütfen bu soruların cevabını düşünelim" dedi.

"50 milyon turist hedefine ulaşmak için tüm illerin çalışması gerekiyor"

Turizm sektörünün önemli bir sektör olduğunu belirten Vali Kaymak, "Bacasız fabrika da diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 50 milyar TL hedef koydu. 2023’te 50 milyon turist hedefine ulaşmak için tüm illerin çalışması gerekiyor. Ben de Samsun için sık sık söylüyorum, Samsun’un her alanda büyük potansiyeli var. Fakat bu potansiyeli kullanamıyoruz. Bunlardan biri de turizm sektörü. Turizm için çok geniş imkanlara sahibiz ama bunu çok iyi kullanmadığımızı düşünüyoruz. Bunu kullanmak için bu tür toplantılar bizi geleceğe taşıyacak" diye konuştu.

"Eğitim turizminde aslında iyi bir durumdayız"

Samsun’un kendini iyi tanıtamadığını belirten Vali Kaymak, "Krasnodar’la başlayan seferler turizmin yanı sıra ticaretin gelişmesi için de önemli. Orta Doğu’dan yapılacak direkt seferlerle ilgili önemli çalışmalarımız var. Bildiğim kadarıyla Kuveyt’le uçuşlar başlayacak. Sağlık Bakanımızın da bu konuda çalışmaları var. Tabii, bu işler biraz da arz talep meselesi. Türk Hava Yolları uçağı doldurabilme potansiyelini de ön plana alıyor. Samsunlu geleceğine sahip çıkacak. Bu kadar çaba sarf ediyorsak hep birlikte sarf etmeliyiz. Özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, turizm liseleri hep birlikte el ele verirsek bu düğümü çözeriz. Hep söylüyoruz, Samsun bölgenin amiral gemisi. Turizmde de bu böyle olmalı. Ortak aklı çalıştırmalıyız. Sağlık turizminde de büyük ilerleme kaydediyoruz. Eğitim turizminde aslında iyi bir durumdayız. Ondokuz Mayıs Üniversitemiz Türkiye’de en çok uluslararası öğrenci alan üniversitelerden biri. Bütün bunları düşündüğümüz zaman Samsun, potansiyellerini kullanmaya başlayan illerden bir tanesi. Ama tanıtım eksikliğimiz var. Otel yatak sayısı 4-5 binlere yaklaşmış durumda ama maalesef otellerimizi tam dolduramıyoruz. Sahip olduğumuz doğal ve kültürel güzellikleri henüz tüm Türkiye’ye açamıyoruz. Kalkınma Ajansımızın ilimiz için çok ciddi çalışmaları var. Ama artık turizme çok ciddi bir şekilde yoğunlaşmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Konferansa ayrıca; ilçe kaymakamları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, turizmciler ve acente temsilcileri katıldı.