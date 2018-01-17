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Vali Özkan: Kahramanmaraş sınırlarında terörist kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 38 dakika önce

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan, terör örgütü PKK konusunda güvenlik güçlerinin alana hakim olduğunu belirterek, "İstihbari olarak da dahil bizim mülki sınırlar içerisinde hiçbir teröristin kalmadığına dair nitelikli bilgilerimiz var" dedi.

Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Kervanhan'da gazetecilerle bir araya geldi. 2017 yılını değerlendiren Vali Özkan, terör örgütü PKK'nın milletin birliğini bozma yönünde hendekler kazarak çukur siyasetine giriştiğini, bunun üzerine kararlı bir mücadele başlatıldığını söyledi. Vali Özkan, kent sınırlarında terörist kalmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bu anlamda şehirlerimizde istikrar, güven ve güvenlik birimlerimiz hakim oldu. Bu vesileyle bu uğurda şehit olan şehitlerimizin huzurun tazimle eğiliyoruz, Allah rahmet etsin diyoruz. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Askerimiz de polisimiz de güvenlik korucumuz da milletimizin desteği ve duasıyla bunlar def edildi. Bizim mülki sınırlar içinde de biliyorsunuz 2017 yılı içinde bizim bölgemizde olan teröristler değildi, Tunceli'den gelip sınır ötesine doğru geçmek isteyen teröristlerdi. Onlar etkisiz hale getirildi. Güvenlik birimlerimiz alana tam hakim. İstihbari olarak da dahil bizim mülki sınırlar içerisinde hiçbir teröristin kalmadığına dair nitelikli bilgilerimiz var."

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