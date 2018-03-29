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Vali Pehlivan, Çoruh nehri şehir geçiş projesi çalışmalarını yerinde inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

Vali Ali Hamza Pehlivan, kış mevsimi nedeniyle ara verilmesinin ardından yeniden başlatılan Çoruh Nehri Şehir Geçiş Projesi çalışmalarını inceledi.Erzurum Köprüsü ile Taş Köprü arasında sürdürülen 1.

Vali Pehlivan, Çoruh nehri şehir geçiş projesi çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, kış mevsimi nedeniyle ara verilmesinin ardından yeniden başlatılan Çoruh Nehri Şehir Geçiş Projesi çalışmalarını inceledi.
Erzurum Köprüsü ile Taş Köprü arasında sürdürülen 1. Etap çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alan Vali Pehlivan, ilk etap çalışmalarının 2018 yılı içerisinde bitirilmesi için yüklenici firmadan her türlü tedbirin alınması, etkin bir çalışma programıyla süratli bir çalışma temposu ortaya koymasını istedi.
Vali Pehlivan’a çalışmalar hakkında bilgiler veren DSİ Şube Müdürü Ergen, tamamlandıktan sonra şehir merkezinin taşkın etkilerine karşı korunacağı, nehir kıyısında alternatif yürüyüş alanlarının vatandaşların hizmetine sunulacağı projenin Erzurum Köprüsü ile Bent Köprüsü arası bölümü kapsadığını ifade etti. 2 bin 500 metre uzunluğa sahip projenin bin metrelik kısmında sağ ve sol duvar imalatlarının tamamlandığını bildiren Ergen, yine bu çalışmalar kapsamında sağ ve sol sahil kısımları yürüyüş yollarının beton imalatlarının da tamamlandığını aktararak, “Beton imalatı tamamlanan yürüyüş yollarında 6 bin metrekare döşeme kaplaması gerçekleştirilmiştir. Sağ sahil duvarlarda dört yüz metrekare traverten kaplama uygulaması yapıldı. Çoruh Nehri’ni kontrollü şekilde kılavuz kanal içerisine düşürebilmek amacıyla Erzurum köprüsü kesiminde bulunan savak yapısı da yine bu çalışmalar kapsamında tamamlanmıştır.” dedi.
Mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle çalışmalara tekrar başlandığını söyleyen Ergen, “Bin metrelik ilk etapta yer alan imalatlar ile Taş Köprü ve Müftülük Binası yanındaki köprünün biri araç diğeri de yaya köprüsü şeklinde 2018 yılı içerisinde tamamlanacak. Projemizin Müftülük Binası ile Bent Köprüsü arasında kalan bin 500 metrelik bölümü ise ikmal işi kapsamında tamamlanacak. İkmal işi yatırım programına alınmış ve ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. Yıl içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek ikmal işi kapsamında ayrıca 4 adet araç ve 3 adet yaya köprüsü yapılacak.” diye konuştu.

Vali Pehlivan, Çoruh nehri şehir geçiş projesi çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Pehlivan, Çoruh nehri şehir geçiş projesi çalışmalarını yerinde inceledi

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