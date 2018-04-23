Vali Pehlivan evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti.

Multiple Skleroz (MS) hastası Umur İhsan Adiloğlu ve Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Methiye Karaahmetoğlu’nu evlerinde ziyaret eden Vali Pehlivan Adiloğlu ve Karaahmetoğlu’nun aileleriyle görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta ziyaretlerine Adiloğlu’nun Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan evinden başlayan Vali Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sebahattin Canmemiş ile Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinden bilgiler aldı. Vali Pehlivan, Adiloğlu’nun aile yakınlarıyla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Pehlivan buradaki ziyaretinin ardından ALS hastası Methiye Karaahmetoğlu’nun Şeyhhayran Mahallesi Osman Okutmuş Caddesi üzerindeki evine geçti. Aile yakınlarından Karaahmetoğlu’nun durumuna ilişkin bilgiler alan Vali Pehlivan, şifa dileklerinde bulundu.

Ziyaretleri sırasında hasta yakınları ile evde sağlık hizmetleri ekiplerinden gelen taleplerin değerlendirileceğini ifade eden Vali Pehlivan, “Ülkemizin her alanda kaydettiği ilerlemeler sağlık hizmetleri ve sosyal devlet anlayışıyla sağlanan destekler alanında da kendini çok şükür gösteriyor. Hastalığı sebebiyle fiziksel aktivitelerini yerine getiremeyen vatandaşlarımıza devletimiz artık evlerine kadar gelerek hizmet veriyor. Bugün gördüğümüz tablo sosyal devlet anlayışının sözde kalmadığının bir göstergesidir. Hükümetimizin 2011 yılından itibaren başlattığı evde sağlık hizmeti kapsamında Bayburt İlimizde ekiplerimiz bugüne kadar 25 binden fazla ziyaret gerçekleştirmiş 2 bine yakın hastamıza evde sağlık hizmeti vermiş. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık 4500 ev ziyareti yapılmış durumda. Allah devletimize zeval vermesin. Bu gerçekten takdire şayan bir durum. Vatandaşlarımızın hayır dualarına mazhar olan en önemli hizmet alanlarından biri. Bu vesileyle hastalarımıza şifalar diliyor, ekiplerimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ise evde sağlık hizmetleri kapsamında kan alma, serum takma, yara pansumanı, fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi, mobil diş sağlığı hizmeti, evde enjeksiyon, yatak yarası bakımı gibi bir çok hizmetin hastaların evlerine kadar gidilerek verildiğini söyledi.

Tedavisi hastanede yapılacak hastaların bu kapsamda naklinin sağlandığını da belirten Hancı, “Şu anda Evde Sağlık Hizmetleri Ekibimiz günlük ortalama 30 hastamıza ulaşarak sağlık hizmeti veriyor. Türkiye genelinde evde sağlık hizmetleri için hesaplanan hedef nüfus oranı binde 2’dir.Bayburt’ta ise bu oran yüzde yüz arttırılarak binde 4 seviyesine çıkarılmıştır. Aylık ziyaret sıklık oranı Türkiye geneli 1.08 iken Bayburt Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz 3.42 oranına ulaşarak Türkiye birinciliğini elinde bulundurmaktadır” diye konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri sırasında İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sebahattin Canmemiş, Başkan Yardımcısı Emre Turan ve Evde Sağlık Hizmetleri Ekipleri eşlik etti.