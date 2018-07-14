VALİ ŞAHİN, 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' münasebetiyle şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. Taksim'de bulunan bir otelde düzenlenen programa Vali Şahin'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Vasip Şahin programda Şehit yakınları ve gazilere hitaben bir konuşma yaptı. Şahin,"Yarın 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümü. Allah bir daha bu tür badireleri, sıkıntıları milletimize yaşatmasın. Buna yeltenenler bu milletin neler yapabildiğini, neye gücü yettiğini gördüler. Bundan sonra böyle bir şeye cesaret edemeyecekler" dedi.

Şehit yakınları ve gazilere hem devlet hem de millet olarak sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Şahin, "Hepimizin vazifesi , şehit yakınları ve gazilerden geriye kalanlar olarak bizler daha da artan bilinçle ve gayretle şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarına ve eşlerine ve gazilerimizle yakınlarını en itibarlı noktada tutarak, onlara elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaktır. Devlet ve millet olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Eksikliğimiz, aksaklığımız muhakkak vardır. Şundan hiç kimse tereddüt etmemeli ki devletin ve milletin bu konuda samimiyet eksiği yoktur" diye konuştu.