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VALİ ŞAHİN: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YARIN 14:00'TEN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

  İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

Haber: Cansel KİRAZ-Enver ALAS Kamera: İSTANBUL (DHA)
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleşecek etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜM PROGRAMLARI BURADA BİRLEŞTİRMİŞ OLDUK"
"Yarın biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada şehitlerimizi, 15 Temmuz'u anacağız. Yarın 11.00'de Edirnekapı'da şehitliği ziyaretle başlayacağız" diyen Şahin, "Daha sonra Şehzadebaşı'nda tüm şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif ve dualarla birlikte saat 12.00'den, namazdan sonra Büyükşehir belediyemizin önünde İBB Başkanlığımızın yaptırdığı anıtın açılışını gerçekleştireceğiz. Onun öncesinde de bu akşam tüm ilçelerimizde de bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin davetli olduğu yemek organizasyonumuz var ve orada bir araya geleceğiz. Yine ilçelimiz, ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız, diğer kurumlarımız kendi programlarını devam ettirecekler. Biz yarın akşam sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada yapacağımız program nedeniyle akşamki programa mahsus olmak üzere tüm programları burada birleştirmiş olduk. İlçelerde daha önce o meydanlarda, demokrasi nöbeti tutulan alanlarda yapılan programlar buradaki programlarla birleştirilmiş olacak" şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Yarın nasip olursa hazırlıkların tamamlanabilmesi ve burada daha sağlıklı bir ortam oluşturulabilmesi için saat 14.00'ten itibaren Şehitler Köprümüz trafiğe kapatılacak. Hem araç geçişine hem de metrobüs geçişine saat 14.00'ten itibaren tamamen kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları ve buna göre kendi programlarını önemli bir husustur. Hangi yolların açık olduğu, hangi güzergahların kapalı olduğu hususunda Emniyet Müdürlüğü'müzce sizlerle bilgi paylaşıldı" dedi.
Programda güvenlik tedbirleri kapsamında 21 bin 780 polis görev alacak.

Görüntü dökümü
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-Vali Şahin'in konuşması
-Genel ve detaylar

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