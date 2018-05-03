Vali Şahin muhtarlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşı hür iradesinin sandığa en kolay ve en iyi şekilde yansıyabilmesi için herkesin görev yapacağını belirterek, "Başta bize ait görevler var. Görev ve sorumluluğumuzu bilirsek doğru iş yaparız. Bilirsek hızlı iş yaparız ve bilirsek yanlış yapmayız" Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Florya Sosyal Tesislerinde Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri'den gelen muhtarlarla toplantı yaptı. Bugünkü son buluşmayla İstanbul'daki tüm muhtarlarla bir araya geldiğini dile getiren Şahin, muhtarlığın hem devletin millete hem milletin devlete ulaştığı ve iki tarafın birbiriyle buluştuğu bir mekanizma olduğunu söyledi. Muhtarların hem milletin hem de devletin güvenini kazanmış bireyler, muhtarlığın ise demokrasinin doğrudan hali olduğunu aktaran Şahin, "İstanbul'da muhtarlarımız sadece kağıt üzerinde tarif edildiğinin çok ötesinde kapsamlı görev ifa ediyor. Bu öneme ve bu fonksiyona mütenasip şekilde de muhtarlarımıza değer vermeye ve onları dikkate almaya çalışıyoruz. Onlardan gelen talepleri öncelemeye çalışıyoruz. Onlardan gelen talepler, kanaatler bizim için çok önemli ve çok belirleyici olabiliyor." diye konuştu.

İstanbul'daki birçok konu başlığı hususunda muhtarlara bilgi veren, günübirlik evler, uyuşturucu ile mücadele ve şehit aileleri ile gaziler ziyaret konularında destek isteyen Şahin, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı anımsatarak şöyle devam etti: "Önümüzdeki seçim sürecinde vatandaşın kendi hür iradesinin sandığa en kolay ve en iyi şekilde yansıyabilmesi için hepimiz görev yapacağız. Başta bize ait görevler var. Seçim zeminin ve döneminin çok güvenli bir şekilde yürütülmesi için herkesin, bu anlamda, hiçbir tesir ve baskı altında kalmadan, o iradesini hem propaganda döneminde hem de oy kullanma gününde yansıtabilmesi için biz üzerimize düşen her türlü görevi yapmak durumundayız. Aynı şekilde muhtarlarımıza da birtakım görevler düşüyor. Seçim Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarında olsun sizleri ilgilendiren birtakım görevler tanımlanmış. Öncelikle dikkat edebilmek için bunların ne olduğunu bilmek durumundayız. Dolayısıyla zaman zaman yapılacak toplantılarda, eğitimlerde yahut konu ile ilgili yayımlanan birtakım kararlarda sizlerin biraz daha dikkatli olması, onların içeriğini biraz daha fazla bilmeniz ve detayına hakim olmanız, bu dönemde biraz daha önem arz ediyor. Çünkü bilirsek doğru iş yaparız. Bilirsek hızlı iş yaparız ve bilirsek yanlış yapmayız."

Muhtarlardan, kaymakamlıklar ve valilikteki ilgili birimdeki kişilerle doğrudan temas kurmalarını talep eden Şahin şunları söyledi: "Kaymakamlıklarımızın seçim koordinasyon merkezi gibi seçimle ilgili birimleri olacak. Orayla irtibatlı olabilirsiniz. Yahut ilçe seçim müdürlüklerinde bir hakim gözetimindeki ilçe Seçim Kurullarında bilgi alabilirsiniz. Her halükarda üzerinize düşen görevlerin ne olduğunu, nasıl tanımlandığını iyi hazmedersek sonunda ortaya çıkan uygulamada daha az yanlış olur. Veya yanlışsız olur. Temennimiz hiç yanlış yapmadan, hiç eksik bırakmadan bu seçim döneminin hem güvenli bir şekilde hem de sağlıklı bir şekilde geçirilmesidir. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Biz valilik olarak bu konuda her türlü tedbirimizi aldık. Daha önceki seçimleri bizlerle birlikte sizler de yaşadınız. Hamdolsun, hem vatandaşımız bu konuda çok dikkatli oldu. Hem siyasi partilerimiz hem de arkadaşlarımız epeyce bir tecrübe ve birikimine sahipler. Önceki seçimleri güzel bir ortamda geçirmiş olduk. İnşallah, bundan sonra da en güzel şekilde bu seçim atmosferini yaşarız ve seçim dönemini tamamlarız."

- "Bize bilgi verin eksiklik ve noksanlıkları giderelim" Vali Şahin, 15 milyon kayıtlı vatandaşın yanı sıra 600 bine yakın kayıtlı sığınmacının ve ikamet sahibi yabancının bulunduğu İstanbul'da nüfusun neredeyse 16 - 17 milyon arasında olduğunu belirterek, "Tabii İstanbul çok da büyük olmayan bir arazi üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu yoğunluktan kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz zaman zaman. Bu sorunlarla atlatabilmenin yollarından birisi de mevcut kuralların daha fazla uygulanabilmesidir. Birbirimize daha fazla saygı ve birbirimizi zaman zaman anlayış ve tatlı dil ile zaman zaman da gerekirse kanuni mercileri de kullanarak ikaz ederek düzeltme yoluna gitmemiz gerekiyor." dedi. Bu kadar nüfusu bir arada ve huzur içerisinde yaşatabilmek için birtakım hususlara, belki diğer taşra kentlerinden daha fazla dikkat etmek durumunda olduklarını anlatan Şahin, "Bunu da hep birlikte yapacağız. Hep birlikte nerede bir eksiklik, aksaklık varsa beraber düzelteceğiz. Tabii şunu demek istemiyorum: Siz polisin, doktorunu, öğretmenin yerine geçin görev yapın. Böyle bir şey istemiyoruz. Bunlar uzmanlık isteyen şeyler. Ama o görevlerin yapılması noktasında eksiklikler olabilir. Daha iyi yapılması için öneriler ve eleştirileriniz olabilir. Bunlarla birlikte bizi zaman zaman ikaz ederseniz ve bilgi verirseniz, biz de oradaki eksiklikleri noksanlıkları hızla gidermeye çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.