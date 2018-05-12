HABER

Vali Şahin'den "Anneler Günü" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin: - "Annelerimiz; hayattaki en aziz ve en kıymetli varlıklarımızdır. Hürmet ve ihtimamı en fazla hak eden, hakları hiçbir surette ödenemeyecek olan annelerimiz; karşılık beklemeden vermenin, sabır, sevgi ve şefkatin timsalidirler"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, annelerin hayattaki en aziz ve en kıymetli varlıklar olduğunu belirterek, "Hürmet ve ihtimamı en fazla hak eden, hakları hiçbir surette ödenemeyecek olan annelerimiz; karşılık beklemeden vermenin, sabır, sevgi ve şefkatin timsalidirler." dedi.

Şahin, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Yazılı mesajında, hayata başlarken insanların ilk öğretmenleri olan annelerin, geçmişten devraldıkları bilgi ve tecrübeyi şefkat ve sevgiyle yoğurarak çocuklarına aktardıklarını dile getiren Şahin, "Annelerimiz; hayattaki en aziz ve en kıymetli varlıklarımızdır. Hürmet ve ihtimamı en fazla hak eden, hakları hiçbir surette ödenemeyecek olan annelerimiz; karşılık beklemeden vermenin, sabır, sevgi ve şefkatin timsalidirler. Annelerimiz, istikbalin en güzide mimarlarıdır ve onların ilmik ilmik dokuyup itinayla işlediği şahsiyetler insanlığa yön verirler." ifadelerini kullandı.

Türk-İslam medeniyetinin; annelere toplumda yüksek bir itibar mevki takdir ettiğini ve cenneti ayaklarının altına serecek kadar da manevi bir değer atfettiğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kadim anlayışın yeni nesiller tarafından da benimsenerek yaşatılması, büyük önem arz etmektedir. Bu duygularla başta şehit annelerimiz olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; hepsine sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirecekleri uzun ömürler diliyorum."

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralıArdahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı
Metrobüste taciz! Genç kız o anları anlattıMetrobüste taciz! Genç kız o anları anlattı
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladıSavaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler günü istanbul valisi mesaj Vali Şahin

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.