İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, annelerin hayattaki en aziz ve en kıymetli varlıklar olduğunu belirterek, "Hürmet ve ihtimamı en fazla hak eden, hakları hiçbir surette ödenemeyecek olan annelerimiz; karşılık beklemeden vermenin, sabır, sevgi ve şefkatin timsalidirler." dedi.

Şahin, "Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Yazılı mesajında, hayata başlarken insanların ilk öğretmenleri olan annelerin, geçmişten devraldıkları bilgi ve tecrübeyi şefkat ve sevgiyle yoğurarak çocuklarına aktardıklarını dile getiren Şahin, "Annelerimiz; hayattaki en aziz ve en kıymetli varlıklarımızdır. Hürmet ve ihtimamı en fazla hak eden, hakları hiçbir surette ödenemeyecek olan annelerimiz; karşılık beklemeden vermenin, sabır, sevgi ve şefkatin timsalidirler. Annelerimiz, istikbalin en güzide mimarlarıdır ve onların ilmik ilmik dokuyup itinayla işlediği şahsiyetler insanlığa yön verirler." ifadelerini kullandı.

Türk-İslam medeniyetinin; annelere toplumda yüksek bir itibar mevki takdir ettiğini ve cenneti ayaklarının altına serecek kadar da manevi bir değer atfettiğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kadim anlayışın yeni nesiller tarafından da benimsenerek yaşatılması, büyük önem arz etmektedir. Bu duygularla başta şehit annelerimiz olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; hepsine sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirecekleri uzun ömürler diliyorum."

