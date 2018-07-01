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Vali Şahin'den "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin: - "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti kendi karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan etmiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, Valiliğin internet sitesindeki açıklamasında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiğini belirtti.

Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip olan Türkiye'de köklü bir geleneği olan denizciliğin öneminin, her geçen gün arttığını vurgulayan Şahin, "Büyük limanlar açılmış, modern tersaneler ve gemiler inşa edilmiştir. Ülke ekonomileri için lokomotif görevi yapan ve hayati bir önem taşıyan denizcilik sektörümüzde yaşanan bu gelişme hamleleriyle uluslararası denizcilik pazarındaki payımız artmış ve ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlanmıştır." ifadelerini kulandı.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Anadolu'ya yerleşmeye başladığımız tarihten itibaren denize yönelmiş ve yaklaşık bin yıldır denizcilikte söz sahibi olmuş bir milletin mensubu olarak zengin potansiyelimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi, denizcilik sektöründeki ilerlemenin ve dünya deniz taşımacılığındaki payımızın daha da artması ülkemizin en önemli hedeflerindendir. Bu vesileyle Çaka Bey, Turgut Reis, Piri Reis, Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa, Kılıç Ali Paşa, Seydi Ali Reis gibi büyük denizcilerimiz ile deniz savaşlarında veya kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; başta denizcilerimiz olmak üzere bütün halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum."

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