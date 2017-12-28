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Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 11:26 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul Valisi Vasip Şahin pazar günü kutlanacak olan yılbaşıyla ilgili konuştu. Vali Şahin, "Sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar, kadrolarımızın tamamı görevlerinin başında olacaklar. Elimizden gelen bütün tedbirleri alacağız" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin yılbaşı tedbirleri ve Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmayla ilgili basın mensuplarının soruları yanıtladı. Vali Vasip Şahin, "Bu yılbaşı inşallah vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerine teminen, çok ciddi tedbirler alınmış durumdadır. 37 bin polisimiz, 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevleri başında olacaklar. Kadrolarımızın tamamı görevleri başında olmuş olacaklar. İstanbul'da elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmesini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza yeni yılda mutluluklar, huzur, sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER TEREDDÜTSÜZ İCRA EDİLECEKTİR"

Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmasıyla ilgili soruya Vali Şahin, "Hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz hem belediyemizin ilgili birimlerinin ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. Yine konuyla ilgili adli birimlerimiz çalışmalarını, incelemelerini devam ettiriyorlar. Şuana kadar kesin tespit edilen bir şey yok; ama elde bir takım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra da adli işlemler ve çevre cezalarıyla ilgili cezai işlemler de tatbik edilecektir. Şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum; kimsenin vatandaşımızın yaşadığı çevreyi, soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok. Herkes bu konuda çıkarılmış olan düzenlemelere ve kurallara uymak zorunda. Ve buna uyulduğu takdirde de hizmetlerin yürütülmesinin önünde bir engel yok zaten. Ufak tefek kazanç ve kar hırsı tüm insanlarımızın huzurunu, rahatını, sağlığını tehdit etmeye, tehlikeye düşürmeye; denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye hakkı yok. Bunun takibini bütün birimlerimiz yapmakta ve sonucunda da gerekli işlemler tereddütsüz icra edilecektir" şeklinde yanıt verdi.

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yılbaşı istanbul Vasip Şahin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu yıl taksim seneye evlerde yasaklanır yeni yıl kutlamaları
Elinizden geleni değil daha fazlasını yapmanız lazım.İnsan hayatı bu,en ufak bir hatayı kabul etmez.
Darbe olduğu zaman neredeydiniz? İşinize geldi mi tedbir alıyorsunuz.
@aisik_2014 ne kadar salakça bir laf ya aç videolara bak nerdeymişler polisler
yeni yıl kutlamalar yasaklanması iyi oldu çünkü terör saldırısı oldumu sonuç kötü oluyor istihbarat zaten zayıf artık ülkemizde halk önlem almalı malesefki
zam ve maas haberlerini ne diye yoruma acmissin eyyyyyyyy maynet!!!???
Milli bayram kutlamaları, nevruz kutlamaları derken yılbaşı kutlamaları da KHK ya göre yasaklanmıştır. bu da böyle biline.. Her kim buna aykırı davranaaa boynu vurula.. 15 temmuzu kutlayın.
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