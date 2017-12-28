Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin yılbaşı tedbirleri ve Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmayla ilgili basın mensuplarının soruları yanıtladı. Vali Vasip Şahin, "Bu yılbaşı inşallah vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerine teminen, çok ciddi tedbirler alınmış durumdadır. 37 bin polisimiz, 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevleri başında olacaklar. Kadrolarımızın tamamı görevleri başında olmuş olacaklar. İstanbul'da elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmesini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza yeni yılda mutluluklar, huzur, sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER TEREDDÜTSÜZ İCRA EDİLECEKTİR"

Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmasıyla ilgili soruya Vali Şahin, "Hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz hem belediyemizin ilgili birimlerinin ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. Yine konuyla ilgili adli birimlerimiz çalışmalarını, incelemelerini devam ettiriyorlar. Şuana kadar kesin tespit edilen bir şey yok; ama elde bir takım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra da adli işlemler ve çevre cezalarıyla ilgili cezai işlemler de tatbik edilecektir. Şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum; kimsenin vatandaşımızın yaşadığı çevreyi, soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok. Herkes bu konuda çıkarılmış olan düzenlemelere ve kurallara uymak zorunda. Ve buna uyulduğu takdirde de hizmetlerin yürütülmesinin önünde bir engel yok zaten. Ufak tefek kazanç ve kar hırsı tüm insanlarımızın huzurunu, rahatını, sağlığını tehdit etmeye, tehlikeye düşürmeye; denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye hakkı yok. Bunun takibini bütün birimlerimiz yapmakta ve sonucunda da gerekli işlemler tereddütsüz icra edilecektir" şeklinde yanıt verdi.