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Vali Şahin’den ’İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.İstanbul Valisi Vasip Şahin, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Kıymetli İstanbullular, Türk milletinin istiklâl aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 97.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Kıymetli İstanbullular, Türk milletinin istiklâl aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünü idrak ediyoruz. İstiklâl Marşı, Anadolu’nun her karış toprağını saran milli ruhun dile geldiği, her mısrasında vatan, bayrak ve hürriyet sevdasının, yüce milletimizin iman gücünün ve kahramanlığının terennüm edildiği mümtaz bir eserdir. Âkif, sadece bir şair ya da sanatçı değil birçok yönden örnek alınabilecek değerli bir şahsiyettir. Kahraman ordumuza ithaf edip Sahafat’a dahi almadığı İstiklal Marşı için kendisine zorla takdim edilen 500 liralık para ödülünü büyük bir yoksulluk içinde olmasına rağmen kabul etmeyecek kadar asil, vakur ve şerefli bir insandır. Vatanına ve milletine olan bağlılığının yanında mütevazı, merhametli, sahici ve samimi tabiatı ile tam bir karakter abidesi olan Âkif; dün olduğu gibi bugün de istikbali aydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Ruhu şâd olsun! Bu duygularla İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü’nün 97. yılını kutluyor; başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere istiklâl ve istikbaline yönelik her türlü tehdide canını siper ederek geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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