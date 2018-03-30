HABER

Vali Şentürk, okulları ziyaret ederek öğrencilerle vedalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi Nacati Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılması sonrası Kırşehir’de okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle vedalaştı.Sosyal Bilimler Lisesi, Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Necati Şentürk, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada çeşitli nasihatler veren Vali Necati Şentürk, ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.Eğitimde zirvede olan Kırşehir’de eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Necati Şentürk, “Sevgili gençler, ileride bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz.

Vali Şentürk, okulları ziyaret ederek öğrencilerle vedalaştı

Kırşehir Valisi Nacati Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılması sonrası Kırşehir’de okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle vedalaştı.
Sosyal Bilimler Lisesi, Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Necati Şentürk, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada çeşitli nasihatler veren Vali Necati Şentürk, ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.
Eğitimde zirvede olan Kırşehir’de eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Necati Şentürk, “Sevgili gençler, ileride bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Kendinizi geleceğe çok iyi hazırlayın. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Son derece modern okullarda, modern sınıflarda eğitim-öğretim görmektesiniz. İnanıyorum ki sizler ileride ülkemizi daha iyi seviyelere çıkaracaksınız” dedi.
Valinin okul ziyaretleri, okul müdürlerinden bilgiler alıp öğrencilerle vedalaşması ile sona erdi.

Vali Şentürk, okulları ziyaret ederek öğrencilerle vedalaştı

TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
'Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek''Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek'
Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Taksim'deki dehşette flaş gelişme!

Taksim'deki dehşette flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.