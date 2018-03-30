Vali Şentürk, okulları ziyaret ederek öğrencilerle vedalaştı

Kırşehir Valisi Nacati Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılması sonrası Kırşehir’de okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle vedalaştı.

Sosyal Bilimler Lisesi, Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Necati Şentürk, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada çeşitli nasihatler veren Vali Necati Şentürk, ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.

Eğitimde zirvede olan Kırşehir’de eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Necati Şentürk, “Sevgili gençler, ileride bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Kendinizi geleceğe çok iyi hazırlayın. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Son derece modern okullarda, modern sınıflarda eğitim-öğretim görmektesiniz. İnanıyorum ki sizler ileride ülkemizi daha iyi seviyelere çıkaracaksınız” dedi.

Valinin okul ziyaretleri, okul müdürlerinden bilgiler alıp öğrencilerle vedalaşması ile sona erdi.