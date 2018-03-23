Vali Şentürk, veda ziyaretlerine başladı

Kendi isteği ile emekli olan Vali Necati Şentürk, Mucur ve Boztepe ilçelerine veda ziyaretlerinde bulundu.

Mucur ilçesini ziyaretinde İlçe Kaymakamı Kaya Çelik, Kırşehir’e ve Mucur’a yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Şentürk’e teşekkür etti.

Kaymakam Kaya Çelik, ilçe protokolü, ilçe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Şentürk, Mucur programını, Mucur esnafını ve pazar yerini gezerek vatandaşlardan helallik istemesi ile sona erdirdi.

Veda ziyaretleri kapsamında Boztepe ilçesine geçen ve Kaymakam Sedat Özdemir’i ziyaret eden Vali Şentürk buradan Boztepe Belediye’sini ziyaret etti.

Vali Necati Şentürk, ziyaretler sırasında yapılan konuşmada, Kırşehir’de görev yaptığı süre içerisinde Mucur ve Boztepe ilçelerine güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi.