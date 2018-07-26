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Vali, simülasyon TIR'ında 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de deprem simülasyon TIR'ını ziyaret eden Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve protokol, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı.

Vali, simülasyon TIR'ında 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de deprem simülasyon TIR'ını ziyaret eden Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve protokol, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait deprem simülasyon TIR'ında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verildi. Öğretmen evi önüne gelen deprem simülasyon TIR'ını, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin ve kurum müdürleri de ziyaret etti. Burada AFAD ekibinden, verilen eğitimler hakkında bilgi alan Vali Toprak, ardından deprem simülasyon TIR'ında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Korkmaz ve beraberindekiler de deprem sırasında masaların altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi.
AFAD ekibine eğitimlerden dolayı teşekkür eden Vali Toprak, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Hakkari'de 3 gün kalacak deprem simülasyon TIR'ında vatandaşlara deprem, sel, heyelan ve çığ gibi olası afetlere karşı eğitimler veriliyor.

FOTOĞRAFLI

Vali, simülasyon TIR'ında 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadıVali, simülasyon TIR'ında 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadıVali, simülasyon TIR'ında 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı

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