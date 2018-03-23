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Vali Sonel, çınarlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yaşlılar ile bir araya geldi.Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılar Haftası" kapsamında TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Munzur Özel Bakım Merkezi ve Mazgirt ilçesinden gelen yaşlılarla bir buluştu.Kendilerinin her zaman yaşlıların mutluluğu ve huzuru için yanında olduklarını belirten Vali Sonel," Çınarlarımız, dedelerimiz ve ninelerimiz ile bir arada bulunmak bizler için onur vericidir.

Vali Sonel, çınarlarla buluştu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yaşlılar ile bir araya geldi.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılar Haftası" kapsamında TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Munzur Özel Bakım Merkezi ve Mazgirt ilçesinden gelen yaşlılarla bir buluştu.
Kendilerinin her zaman yaşlıların mutluluğu ve huzuru için yanında olduklarını belirten Vali Sonel," Çınarlarımız, dedelerimiz ve ninelerimiz ile bir arada bulunmak bizler için onur vericidir. Onlarla hasbi hal edip, onların halini hatırlarını soruyoruz, tecrübelerinden istifade ediyoruz. Her fırsatta yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Onların hem hayır dualarını hemde gönüllerini alıyoruz. Dede ve ninelerimize huzurlu bir ortam sunmak, saygı ve hürmette kusur etmemek her şeyden önce bir vefa borcudur"dedi.
Yaşlı, engeli ve yetim öksüz çocukları sadece yılın belirli gün ve haftalarında hatırlamadıklarını anımsatan Vali Sonel, her daim onları hatırlayıp her zaman onların yanında olduklarını aktardı.
Etkinlikle yaşlılardan köyden gelen Hakkı Bozdağan ise kavalıyla sunduğu dinleti programa renk kattı.
Vali Sonel’e programda Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ile Akın Zor, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici’de eşlik etti.

Vali Sonel, çınarlarla buluştu

Vali Sonel, çınarlarla buluştu

Vali Sonel, çınarlarla buluştu

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