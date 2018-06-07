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Vali Sonel: Munzur'u Venedik'e çevirdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, Valilik ve Belediye tarafından başlatılan 'Oku kitabını al armağanını' kampanyasında en çok kitap okuyanlar düzenlenen bir tören ile dizüstü bilgisayar, bisiklet ve kol saati ile ödüllendirildi.

Vali Sonel: Munzur'u Venedik'e çevirdik

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Valilik ve Belediye tarafından başlatılan 'Oku kitabını al armağanını' kampanyasında en çok kitap okuyanlar düzenlenen bir tören ile dizüstü bilgisayar, bisiklet ve kol saati ile ödüllendirildi. Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, Munzur Çayı'nda gondolla ilk turu yaptıklarını belirterek, "Munzur'u adeta Venedik'e çevirdik" dedi. Sonel ayrıca, Munzur üzerinde HES değil, rafting yapılacağını söyledi.
Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen ödül dağıtım törenine, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Sonel, göreve başlarken ilk önceliği eğitime verdiğini, çocukların okuması için bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Eğitim alanında Türkiye'de en iyilerin başında geliyoruz. Çocukların, gençlerin geleceğe daha güzel nasıl hazırlanabileceğini planlayarak, eğitim alanında önemli adımlar attık. Göreve başladığımda il genelindeki 72 okulda en çok kitap okuyan okul birincilerine bilgisayar, ikincilere bisiklet, üçüncülere ise saat ve tüm öğrencilere de kitap armağan edeceğimizi belirterek söz verdik. Bugün de bu sözümüzü yerine getirdik" dedi.
'MUNZUR'U VENEDİK'E ÇEVİRDİK'
Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin çehresini değiştirmek ve daha yaşanılabilir kent yapabilmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Kent genelinde onlarca projenin aynı anda yürütüldüğünü, Munzur Çayı'nın kent için son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Sonel, "Munzur'da size bir sürpriz yaptık. Belki çoğunuzun haberi yoktu, Munzur'u adeta Venedik'e çevirdik. Az önce gondollarımız da geldi. Yıllardır konuşulup hayal olan konular, yaklaşık daha bir yıl olmadı göreve başlayalı, hepsi yavaş yavaş bitiyor. Hatta hızlı bitenler de var. Az önce Munzur'da gondolda da ilk turumuzu yaptık. Yani artık şunu söylüyorum, artık Venedik'e gitmeye falan gerek yok. Gelsinler, Munzur'un şehri Tunceli'de gondol sefası var artık" diye konuştu.
'MUNZUR'UN ÜZERİNDE HES DEĞİL, RAFTİNG YAPILACAK'
Munzur Çayı üzerinde yapılması planlanan baraj ve hidroelektrik santrali (HES) projelerine de değinen Sonel, "Munzur üzerinde yapılması düşünülen bir HES vardı, hatırlıyor musunuz? İlk geldiğimiz günlerde Sayın Bakanımızla da görüşmüştük. Allah razı olsun onda da her türlü desteği vardı. Artık, Munzur üzerinde HES değil, Munzur Dünya Rafting Federasyonu tarafından tanınan 36 kilometrelik rafting parkuru olarak belirlendi. Bu şu demektir; artık Munzur doğasıyla, endemik bitkileriyle, raftingiyle, gondoluyla, tekne gezintileriyle, su sporlarıyla siz çocuklarımızın, gençlerimizin ve Tunceli halkımızın hizmetine girecek" dedi.
Konuşmanın ardından Vali Sonel ve protokol üyeleri en çok kitap okuyan öğrencilere hediyelerini dağıttı.

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Vali Sonel: Munzur'u Venedik'e çevirdikVali Sonel: Munzur'u Venedik'e çevirdik

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