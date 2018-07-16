Vali Sonel'den ayakkabı boyacılarına jest

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent merkezinde ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 8 vatandaşa yeni boya sandığı ve boyacı kıyafeti hediye etti.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ayakkabı boyacılığıyla geçinen 8 kişinin eski boya sandıklarının daha modern ve şık bir görünüme kavuşturulmak istendiği belirtildi.
Ayakkabı boyacılarının gelirlerinin yükseltilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada Vali Sonel'in "Sandıklarımızı bugün sahiplerine teslim ediyoruz. Boyacı esnafımıza hayırlı olsun. Hayırlı, bol kazançlar diliyorum." ifadelerine yer verildi.
Sandıkların ve kıyafetlerin boyacı esnafına teslim edildiği kaydedilen açıklamada, kış aylarında soğuktan korunmaları için talepte bulunan boyacılara Vali Sonel'in yer temini sözü verdiği de vurgulandı.
Açıklamada görüşleri yer alan ayakkabı boyacılarından Gülşen Temmur, 12 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığını anlattı.
Zor bir iş yaptığına işaret eden Temmur, "Bayan olarak bu işi yaptığım için kimi bana kızdı, kimisi de takdir etti. 12 senedir bir Allah'ın kulu 'Sandık alayım veya başka bir konuda destek olayım' demedi. Allah razı olsun Sayın Valimiz düşünmüş ve almış. Gerçekten çok mutlu oldum. 12 senedir ilk defa güzel bir sandığım oldu." değerlendirmesinde bulundu.
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