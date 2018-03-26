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Vali Sonel’den okul ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:03 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, anaokulu öğrencilerini ziyaret edip hediye verdi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, haftalık okul ziyaretleri kapsamında öğrenci ve idarecilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Sonel’den okul ziyareti

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, anaokulu öğrencilerini ziyaret edip hediye verdi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, haftalık okul ziyaretleri kapsamında öğrenci ve idarecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nu ziyaret eden Vali Sonel’e Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu eşlik etti. Ziyarette minik öğrencilerle sohbet eden Sonel, öğrencilerin okulda yaptığı çalışmaları inceleyerek geleceklerine ilişkin tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilere çeşitli hediyeler vermesinin ardından öğretmen ve idarecilerle de bir araya gelen Sonel, okulun durumu ve ihtiyaçları ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Vali Sonel’den okul ziyareti

Vali Sonel’den okul ziyareti

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