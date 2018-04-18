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Vali Su, jandarma komando bölüğünü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı Taşucu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nı ziyaret etti.Vali Su’ya ziyaret sırasında Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile diğer yetkililer eşlik ettiTaşucu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı hizmet binası önünde Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Kasım Avan ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Su, ilk olarak tören mangasını selamladı.

Vali Su, jandarma komando bölüğünü ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı Taşucu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nı ziyaret etti.
Vali Su’ya ziyaret sırasında Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile diğer yetkililer eşlik etti
Taşucu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı hizmet binası önünde Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Kasım Avan ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Su, ilk olarak tören mangasını selamladı. Bölük Komutanı Avan ve personel ile bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar dileyen Vali Su, daha sonra ayrıldı.

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