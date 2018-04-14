Vali Su, sanayicilerle buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, incelemelerde bulunmak için gittiği Silifke’de sanayicilerle buluştu.

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen buluşmada konuşan Vali Su, Mersin’de her anlamda önemli çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.

Mersin’de kalkınmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalarda Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın büyük katkılarının olduğunu ifade eden Su, destek ve katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Talepte bulunan yatırımcılara yer sağlanmasının önemine değinen Su, yatırımcılardan gelen bu taleplerin karşılanması amacıyla mevcut OSB’ye ek olarak en kısa zamanda yeni yer tahsisi yapılacağını kaydetti.

Kalkınma Bakanlığı talimatıyla, Çukurova Kalkınma Ajansı çatısı altında Mersin’de oluşturulacak olan ‘Tek Durak Ofis Projesi’ ve sağlayacağı kolaylıklar hakkında sanayicileri bilgilendiren Su, yatırımcıların Mersin’e yatırım yapmalarını kolaylaştıracak olan uygulamanın mayıs ayı içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Silifke Kalesi’nde onarım çalışmaların devam ettiğini söyleyen Su, eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın da eğitim gördüğü tarihi Cumhuriyet İlkokulu’nun onarım ihalesinin yapılacağını, Jüpiter Tapınağı’nın yanında bulunan tarihi evin onarımının yapılacağını, Cennet-Cehennem turizm alanının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların devam ettiğini, Uzuncaburç’un ise rölöve ve restorasyonu ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Silifke’de yürütülen eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri, kara yolları ve benzeri çalışmalar hakkında sanayicileri bilgilendiren Su, tüm bu yatırımlara hep birlikte destek olunduğu sürece, Silifke’nin ve dolayısıyla da Mersin’in çok daha ileri noktalara taşınacağını vurguladı.

Buluşmaya, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve ilçede faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.