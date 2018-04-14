HABER

Vali Su, sanayicilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, incelemelerde bulunmak için gittiği Silifke’de sanayicilerle buluştu.Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen buluşmada konuşan Vali Su, Mersin’de her anlamda önemli çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.Mersin’de kalkınmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalarda Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın büyük katkılarının olduğunu ifade eden Su, destek ve katkılarından dolayı şükranlarını sundu.Talepte bulunan yatırımcılara yer sağlanmasının önemine değinen Su, yatırımcılardan gelen bu taleplerin karşılanması amacıyla mevcut OSB’ye ek olarak en kısa zamanda yeni yer tahsisi yapılacağını kaydetti.Kalkınma Bakanlığı talimatıyla, Çukurova Kalkınma Ajansı çatısı altında Mersin’de oluşturulacak olan ‘Tek Durak Ofis Projesi’ ve sağlayacağı kolaylıklar hakkında sanayicileri bilgilendiren Su, yatırımcıların Mersin’e yatırım yapmalarını kolaylaştıracak olan uygulamanın mayıs ayı içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığını kaydetti.Silifke Kalesi’nde onarım çalışmaların devam ettiğini söyleyen Su, eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın da eğitim gördüğü tarihi Cumhuriyet İlkokulu’nun onarım ihalesinin yapılacağını, Jüpiter Tapınağı’nın yanında bulunan tarihi evin onarımının yapılacağını, Cennet-Cehennem turizm alanının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların devam ettiğini, Uzuncaburç’un ise rölöve ve restorasyonu ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Silifke’de yürütülen eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri, kara yolları ve benzeri çalışmalar hakkında sanayicileri bilgilendiren Su, tüm bu yatırımlara hep birlikte destek olunduğu sürece, Silifke’nin ve dolayısıyla da Mersin’in çok daha ileri noktalara taşınacağını vurguladı.Buluşmaya, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve ilçede faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Vali Su, sanayicilerle buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, incelemelerde bulunmak için gittiği Silifke’de sanayicilerle buluştu.
Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen buluşmada konuşan Vali Su, Mersin’de her anlamda önemli çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.
Mersin’de kalkınmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalarda Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın büyük katkılarının olduğunu ifade eden Su, destek ve katkılarından dolayı şükranlarını sundu.
Talepte bulunan yatırımcılara yer sağlanmasının önemine değinen Su, yatırımcılardan gelen bu taleplerin karşılanması amacıyla mevcut OSB’ye ek olarak en kısa zamanda yeni yer tahsisi yapılacağını kaydetti.
Kalkınma Bakanlığı talimatıyla, Çukurova Kalkınma Ajansı çatısı altında Mersin’de oluşturulacak olan ‘Tek Durak Ofis Projesi’ ve sağlayacağı kolaylıklar hakkında sanayicileri bilgilendiren Su, yatırımcıların Mersin’e yatırım yapmalarını kolaylaştıracak olan uygulamanın mayıs ayı içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığını kaydetti.
Silifke Kalesi’nde onarım çalışmaların devam ettiğini söyleyen Su, eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın da eğitim gördüğü tarihi Cumhuriyet İlkokulu’nun onarım ihalesinin yapılacağını, Jüpiter Tapınağı’nın yanında bulunan tarihi evin onarımının yapılacağını, Cennet-Cehennem turizm alanının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların devam ettiğini, Uzuncaburç’un ise rölöve ve restorasyonu ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Silifke’de yürütülen eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri, kara yolları ve benzeri çalışmalar hakkında sanayicileri bilgilendiren Su, tüm bu yatırımlara hep birlikte destek olunduğu sürece, Silifke’nin ve dolayısıyla da Mersin’in çok daha ileri noktalara taşınacağını vurguladı.
Buluşmaya, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve ilçede faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Vali Su, sanayicilerle buluştu

Vali Su, sanayicilerle buluştu

ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
CHP’yi karıştıran anket tartışmasıCHP’yi karıştıran anket tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.