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Vali Süleyman Elban, Afrin kahramanlarıyla sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

Vali Süleyman Elban, Afrin kahramanlarıyla sahur yaptı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğünde, polislerle sahur yaptı.

Elban, polislerin çok zor ve kutsal bir görev yaptıklarını belirtti.

"Bu masa etrafında bulunan arkadaşların bir kısmı kısa bir süre önce Afrin'de, sıcak bir bölgeden yeni döndüler." diyen Elban, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu arkadaşlarımız, yürekleri, imanları ile memleketini, vatanını, bayrağını, milletin birliği, bütünlüğü, imanı, kutsal değerleri söz konusu olduğunda her an, her dakika gözlerini kırpmadan göreve hazır olduklarını biliyoruz. Oradan döndükten sonra da ayaklarının tozlarıyla ilimizdeki görevlerine hemen başladılar. Sürekli hem şehirde hem kırsalda görev ifa ediyorlar. Rabbim hem bu kardeşlerimizin hem tüm güvenlik birimlerimizin ayağına taş değdirmez, onları muhafaza eder."

Vali Elban, polislerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Konuşma sonrası Elban ve beraberindekiler, polislerle sohbet edip sahurlarını yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Yarar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, müdür yardımcıları ve PÖH personeli katıldı.

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