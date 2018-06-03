Vali Süleyman Elban, Afrin kahramanlarıyla sahur yaptı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğünde, polislerle sahur yaptı.
Elban, polislerin çok zor ve kutsal bir görev yaptıklarını belirtti.
"Bu masa etrafında bulunan arkadaşların bir kısmı kısa bir süre önce Afrin'de, sıcak bir bölgeden yeni döndüler." diyen Elban, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla bu arkadaşlarımız, yürekleri, imanları ile memleketini, vatanını, bayrağını, milletin birliği, bütünlüğü, imanı, kutsal değerleri söz konusu olduğunda her an, her dakika gözlerini kırpmadan göreve hazır olduklarını biliyoruz. Oradan döndükten sonra da ayaklarının tozlarıyla ilimizdeki görevlerine hemen başladılar. Sürekli hem şehirde hem kırsalda görev ifa ediyorlar. Rabbim hem bu kardeşlerimizin hem tüm güvenlik birimlerimizin ayağına taş değdirmez, onları muhafaza eder."
Vali Elban, polislerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Konuşma sonrası Elban ve beraberindekiler, polislerle sohbet edip sahurlarını yaptı.
Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Yarar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, müdür yardımcıları ve PÖH personeli katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!
Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum