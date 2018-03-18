18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, "Milli ve manevi değerlerimize tutunarak birlik ve beraberlikle aşılan bu zorlu yolda milletimize bugünde yol göstermektedir" dedi.

Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törene Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, "Vatan ve bağımsızlık sevdası kahraman Türk milletinin ‘Ya hep ya hiç’ diyerek varlık ve yokluk mücadelesinde verdiği mücadele ile Çanakkale Destanı’nın 103. Yıldönümü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ’ dizelerinde belirttiği gibi dönemin sömürge güçleri milletimizin karşısına güçlü silahlarla ve imkanlarla çıkmışlardır. Maddi imkanların yok denecek kadar az olduğu maneviyat ve inancın en büyük seviyelere ulaştığı Çanakkale’de zafer anaların vatana kurban olsun diye saçlarını kınalayarak cepheye gönderdiği ve ölüme korkusuzca yürüyen şanlı ecdadımızın olmuştur. Milli ve manevi değerlerimize tutunarak birlik ve beraberlikle aşılan bu zorlu yolda milletimize bugünde yol göstermektedir. 15 Temmuz da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimine karşı milletimizin tüm farklılıkları bir kez daha kenara bırakarak gösterdiği tepki Çanakkale zaferinde olduğu gibi vatan söz konusu olduğunda bu milletin kenetlenerek neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir."

Vali Süleyman Kamçı’nın konuşmasının ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı. Kartal Şehitliği’ndeki törenin ardından protokol Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret etti.