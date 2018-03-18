Vali Süleyman Kamçı: “Devlet olarak sizlerin hep yanınızdayız”

Çanakkale Zaferi’nin 103 yıldönümü dolayısıyla şehit ailelerine verilen yemekte konuşan Vali Süleyman Kamçı, “Devlet olarak sizlerin hep yanındayız” dedi.

Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri anma günü nedeniyle verilen yemeğe Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer ile çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Vali Süleyman Kamçı yaptığı konuşmasında geniş bir aileye sahip olduklarını ve bütün kamu kuruluşları ile şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Vali Kamçı, Çanakkale Destanı’nın yıldönümünde ecdadın bıraktığı emaneti korumanın sorumluluk ve bilincinde olduklarını dile getirerek: “Bundan tam 103 yıl önce Çanakkale Geçilmez diyen atalarımızın yazdığı destanın yıldönümünde şehitlerimizi saygıyla ve hürmetle anarken siz değerli şehit yakınları ile bir arada olmaktan büyük onur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Bugün Çanakkale ‘de mücadele eden ecdadımızın kahramanlık ve fedakârlıklarını yaşatırken onlardan aldığımız emaneti korumak ve vatanımızı ilelebet yaşamak uğruna hepimizin üzerimize düşen büyük görev ve sorumlulukların düştüğünün bilincinde olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Sınır güvenliğinin temini için son derece önemli olan ve yaklaşık 2 aydır devam eden Afrin operasyonuna da değinen Vali Süleyman Kamçı, Zeytin Dalı Harekatında devlet ve millet için bu önemli operasyonun zaferle sonuçlanmasını temenni ettiklerini vurguladı.

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Çanakkale ruhunun hala büyük bir aşk ve heyecan ile devam ettiğini belirterek: “Çanakkale, bir askerin komutanım tüfek basmıyor deyip yüzbaşının tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş denilen kahramanlık destanının adıdır Çanakkale. Bu ruh halan büyük bir aşk ve heyecan ile devam etmektedir. Ölürsek cennet, kalırsak vatan bizim diyen askerlerimize daha yakın bir zaman da Afrin’e giden bir basın mensubu arkadaşın ‘Nereye gidiyorsunuz?’ sorusu üzerine ‘Düğün’e gidiyoruz’ denilen bir ruha sahibiz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlık diliyorum” şeklinde konuştu.