Vali Süleyman Kamçı’dan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, "Milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla milletin egemenliği hayata geçirilmiş, bu önemli gün Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan ve millet egemenliğini sonsuza dek koruyacak olan çocuklarımıza dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak armağan edilmiştir.

Milletimizin huzuru ve refahı, ülkemizin gücü ve kalkınmışlığı için gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzusudur. İnanıyorum ki çocuklarımız yakın bir gelecekte Ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak Aziz Milletimizin ufuklarını aydınlatacaklar, güçlü Türkiye’yi omuzlarında yükseltecekler ve tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için tereddüt göstermeksizin çaba sarf edeceklerdir.

Sevgili çocuklar; Hayatınızın her aşamasında ülkemiz ve milletimizin huzuru ve refahı için çalışmalısınız. Sizlere düşen en büyük görev; bilime ve gelişen teknolojiye açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı bireyler olabilmektir. Ancak bu şekilde ecdadımızın destanlar yazarak elde ettiği Türkiye Cumhuriyetini gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşıyabilirsiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Necip Milletimize hizmette bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını, Aziz Şehitlerimizi, aramızdan ayrılan Şanlı Gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyor, Muhterem Kayseri Halkına ve Yüce Türk Milleti’ne en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.