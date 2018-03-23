Vali Tekinarslan İmam Hatip lisesinde incelemelerde bulundu

Vali Mehmet Tekinarslan, Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İl Müdürü Ahmet Alagöz ve okulun idarecileri tarafından karşılanan Vali Mehmet Tekinarslan ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Yıldız öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Okulda bir süre incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret eden Vali Tekinarslan, öğrencilere çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu. Vali Tekinarslan, “Kız çocuklarımızın okuması memnuniyet verici. kızların üniversite okuması, sosyal hayata, iş hayatına daha fazla katılması hakikaten bizim de devlet olarak hedeflerimizden biridir. Sizlere eğitim hayatınızda üstün başarılar temenni ediyor, hepinize yürekten başarılar diliyorum” dedi. Daha sonra Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Mehmet Tekinarslan “Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretmenin rolü çok önemlidir. Öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi, ülkemizin birlik ve beraberliğinin, kardeşlik duygusunun her şeyden önemli olduğunu her fırsatta anlatmalısınız. Önemli olan eğitim faaliyetlerinin yanında öğrencilerimize vatan ve bayrak sevgisini aşılamaktır. Bu değerler üzerine daha da yoğunlaşmamız gerekiyor" diye konuştu.