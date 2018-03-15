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Vali Tekinarslan restore edilen eski okul binasını inceleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyündeki restorasyonu yapılan tarihi eski okulda incelemelerde bulundu.Vali Tekinarslan, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyüne gederek, restorasyonu tamamlanan tarihi okulda incelemelerde bulundu.Kaymakam Avcı, "Valimiz Mehmet Tekinarslan’ın desteğiyle amacına uygun şekilde restorasyonu tamamlanan okul binası, en yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

Vali Tekinarslan restore edilen eski okul binasını inceleri

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyündeki restorasyonu yapılan tarihi eski okulda incelemelerde bulundu.
Vali Tekinarslan, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyüne gederek, restorasyonu tamamlanan tarihi okulda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Avcı, "Valimiz Mehmet Tekinarslan’ın desteğiyle amacına uygun şekilde restorasyonu tamamlanan okul binası, en yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

Vali Tekinarslan restore edilen eski okul binasını inceleri

Vali Tekinarslan restore edilen eski okul binasını inceleri

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