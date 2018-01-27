Vali, terör saldırısında yaralanan askere telefon hediye etti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan Er Eren Ergin'i taburcu olduktan sonra makamında kabul ederek, saldırıda hasar gören cep telefonunun yerine yenisini hediye etti.
Hakkari valisi Cüneyit Orhan Toprak, 22 Ocak tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca Kuzey Irak topraklarından Çukurca İlçesi Gezgintepe üs bölgesine yapılan havanlı saldırı sonucunda yaralanan er Eren Ergin'i makamında kabul etti. Ergin'e göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür eden Vali Toprak, Ergin'in saldırıda hasar gören cep telefonunun yerine de yeni yenisini hediye etti. Er Eren Ergin ise, kendisine cep telefonu hediye eden Vali Toprak'a teşekkür etti.
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