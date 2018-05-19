Vali Topaca, huzurevi sakinleri ve çocuklarla iftar yaptı

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Filistin'de, Ramazan-ı şerifin başında ciddi sıkıntılar oldu. 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 750-3 bin civarında kardeşimiz yaralandı. Buna hep birlikte üzülüyoruz, onlar için dua ediyoruz ve bu zulmün, bu sıkıntıların bir an önce son bulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün birimleri, dünyanın dört bir tarafındaki devletlerle bir diplomasi çalışması yapıyor." ifadelerini kullandı.

Topaca, ramazan ayı dolayısıyla OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticiler Derneği tarafından organize edilen iftar programında, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi sakinleri ile devlet koruması altında bulunan çocuklarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından mehteran gösterisiyle başlayan iftar programında konuşan Topaca, Türkiye'de Ramazan-ı şerifin dayanışma, kaynaşma, sevgi, merhamet, bereket ve ne kadar güzellik varsa birlikte yaşandığını belirtti.

Topaca, "Etrafımızda, özellikle Filistin'de, Ramazan-ı şerifin başında ciddi sıkıntılar oldu. 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 750-3 bin civarında kardeşimiz yaralandı. Buna hep birlikte üzülüyoruz, onlar için dua ediyoruz ve bu zulmün, bu sıkıntıların bir an önce son bulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün birimleri, dünyanın dört bir tarafındaki devletlerle bir diplomasi çalışması yapıyor. Bu sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için girişimler devam ediyor." diye konuştu.