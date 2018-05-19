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Vali Topaca, huzurevi sakinleri ve çocuklarla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 00:48 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Ercan Topaca: - "Filistin'de, Ramazan-ı şerifin başında ciddi sıkıntılar oldu. 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 750-3 bin civarında kardeşimiz yaralandı. Buna hep birlikte üzülüyoruz, onlar için dua ediyoruz ve bu zulmün, bu sıkıntıların bir an önce son bulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün birimleri, dünyanın dört bir tarafındaki devletlerle bir diplomasi çalışması yapıyor"

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Filistin'de, Ramazan-ı şerifin başında ciddi sıkıntılar oldu. 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 750-3 bin civarında kardeşimiz yaralandı. Buna hep birlikte üzülüyoruz, onlar için dua ediyoruz ve bu zulmün, bu sıkıntıların bir an önce son bulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün birimleri, dünyanın dört bir tarafındaki devletlerle bir diplomasi çalışması yapıyor." ifadelerini kullandı.

Topaca, ramazan ayı dolayısıyla OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticiler Derneği tarafından organize edilen iftar programında, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi sakinleri ile devlet koruması altında bulunan çocuklarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından mehteran gösterisiyle başlayan iftar programında konuşan Topaca, Türkiye'de Ramazan-ı şerifin dayanışma, kaynaşma, sevgi, merhamet, bereket ve ne kadar güzellik varsa birlikte yaşandığını belirtti.

Topaca, "Etrafımızda, özellikle Filistin'de, Ramazan-ı şerifin başında ciddi sıkıntılar oldu. 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 750-3 bin civarında kardeşimiz yaralandı. Buna hep birlikte üzülüyoruz, onlar için dua ediyoruz ve bu zulmün, bu sıkıntıların bir an önce son bulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün birimleri, dünyanın dört bir tarafındaki devletlerle bir diplomasi çalışması yapıyor. Bu sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için girişimler devam ediyor." diye konuştu.

İftar programını tertip ederek huzurevlerinden, yetiştirme yurtlarından, çocuk yuvalarından büyüklerimizi ve yavrularımızı bir araya getiren ORSİAD yönetimine, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Vali Topaca, şöyle devam etti:

"Bizim için en önemli varlıklardan birisi büyüklerimizdir. Onlara sahip çıkamayan milletlerin, devletlerin geleceğinin aydınlık olması mümkün değildir. Bu anlamda devletimiz hakikaten çok güzel yatırımlar yapıyor, hizmetler yapıyor. Bunun özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla da desteklenmesi bizim için çok gurur vericidir. Allah onların hayırlarını kabul buyursun inşallah. Aynı şekilde çocuklarımızı da geleceğimizin teminatı olan, geleceğimizin sahibi olan çocuklarımızı da Ramazan-ı şerifte unutmadık. ORSİAD'a bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

İftar programı Topaca'nın çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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