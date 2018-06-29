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Vali Topaca: "Olayın ayrıntıları, nasıl oldu? Başka yardım eden var mı, yok mu? Onlar henüz tespit edilmiş değil."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 23:26 | Son Güncelleme

Vali Topaca: "Olayın ayrıntıları, nasıl oldu? Başka yardım eden var mı, yok mu? Onlar henüz tespit edilmiş değil."


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Eylül Vali Topaca

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