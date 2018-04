Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye genelinde düzenlenen "Oyunumu kodluyorum" yarışmasının ödül törenine katıldı. Topaca, "Kullandığımız her bir top mermisi, kullandığımız her kurşun, kullandığımız her bir İHA ve SİHA dediğimiz araçlar, uçaklar, tanklar ve kullandığımız diğer araçlar bu teknolojiyle yapılıyor" dedi. Ankara Valiliği himayesinde Altındağ Cebeci Ortaokulunun idareci, öğretmen ve uzmanlarının koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen “Oyunumu Kodluyorum” yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Vali Ercan Topaca, törende yaptığı konuşmada yarışmaya katılarak dereceye giren çocukları ve onları yetiştiren öğretmenleri ayrı ayrı tebrik ederek, “Müdürümüz Murat Bey ‘Oyunumu Kodluyorum’ adlı yarışmasından bahsedince benim de çocuklarım var. Bu oyunlarla ilgili birçok sorunu ben de yaşıyorum. Oyunlar hep yabancı, yerli oyun yok. Bunların kodlarını ve yazılımını bizim insanımız yaparsa daha başarılı oluruz ve daha faydalı sonuçlar elde ederiz. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları bugün de yaşamayalım diye bu konuya canı gönülden destek verdim. Biraz önce içeride sergilenen oyunları gördük. Hakikaten çocuklarımız bu oyunları çok rahat yapabiliyorlar. Ortaokul üçüncü sınıf bir öğrencimiz kodlamayı yapıyor, sistemini kuruyor ve bilgisayarda bunun gösterisini yapıyor ya da hazırladığı robotu kendi kumanda etmek suretiyle teknolojiyi en iyi şekilde kullanabileceğini gösteriyor. Bunları toplayan, tasarlayan ve hazırlayan bu yavrularımız çok daha ilerisini yapabilecektir. Bu yarışmanın asıl amacı da onları teşvik etmek, ülkemizin ve devletimizin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi insanımızın hazırlamasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Vali Topaca, ülkenin birliğine, bütünlüğüne kastetmiş olanlara karşı başlatılan harekatı devam ettirebilmek için teknolojiye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Kullandığımız her bir top mermisi, kullandığımız her kurşun, kullandığımız her bir İHA ve SİHA dediğimiz araçlar, uçaklar, tanklar ve kullandığımız diğer araçlar bu teknolojiyle yapılıyor. Başarıyı onunla yakalıyoruz. Birçok ülke bizim gelişmemizi istemiyor. Bunun için istediğimiz teknolojik araç gereçleri vermiyor. Birinci Dünya Savaşı’nda da aynı şeyleri yaşadık, bugün de yaşıyoruz. Şu insansız hava araçlarının ne kadar önemli olduğunu işin içinde olan bilir. Bunların temelinde bu çocukların yaptığı çalışmalar var. Bir anda bütün teknolojiye sahip olamazsınız. Çok şükür gençlerimiz, mimarımız, mühendisimiz bütün teknolojileri yapacak kapasiteye, bilgi birikimine eriştiğimizi görüyoruz. Allah’ın izniyle çok kısa süre içinde uçağımızı da, nükleer santralimizi de, uçak gemimizi de yapacağız. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, topraklarımıza kötü niyetle bakan, bizimle oynamaya çalışanlara bu ülke gerekli dersi nasıl Zeytin Dalı Harekatı’yla verdiyse çocuklarımızın yaptığı bu teknolojiyle de aynı şekilde vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.