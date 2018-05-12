Vali Topaca'dan Anneler Günü mesajı

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Anne, bazen acının bazen mutluluğun gözyaşları içerisinde hayatını sürdüren kişidir. Bu yüzden aile dediğimiz yuvanın çatılması, büyütülmesi ve süreklilik kazanması annenin duyguları ve emeği sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Topaca, "Anneler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumu oluşturan en küçük yapı taşı ailenin kalbinin, anne olduğunu belirtti.

Aile bireylerine ve topluma sevgiyi, şefkati, merhameti ve insanlığı aktaranların anneler olduğuna işaret eden Topaca, "Dilin, kültürün ve geleneklerin nesilden nesile aktarılmasında da annelerin rolü çok büyük." görüşünü paylaştı.

Topaca, bireylerin, annelerin sabırlı, şefkatli ve merhametli gönül tezgahında ilmek ilmek dokunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Anne, bazen acının bazen mutluluğun gözyaşları içerisinde hayatını sürdüren kişidir. Bu yüzden aile dediğimiz yuvanın çatılması, büyütülmesi ve süreklilik kazanması annenin duyguları ve emeği sayesindedir. Annelerin fedakarlıkları ile hem aile bireyleri hem de toplum ayakta durmayı başarır. Bu yüzden annelerin iyi eğitilmiş, bilgili ve donanımlı olmaları bireylerin ve toplumların seviyelerinin yükselmesinde önemli bir rol oynamaktadır."

Annelerin gönüllerini almak için bir ömür boyu yapılacakların az kalacağını vurgulayan Topaca, ömürlerini çocuklarına adayan annelerin önünde saygıyla eğilip, ellerini öpmek gerektiğini bildirdi.

Tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlayan Topaca, devletin ve vatanın bekası, milletin huzuru için evlatlarını şehit veren tüm şehit annelerine minnet, saygı ve şükranlarını sundu.

