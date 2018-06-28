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Vali Topaca'dan Polatlı'da kaybolan Eylül ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Ercan Topaca: - "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor"

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasına ilişkin, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vali Topaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya ilişkin soru üzerine Topaca, "Adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili çok fazla detay vermemiz doğru olmaz. Ancak kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." yanıtını verdi.

Topaca, olay aydınlatıldığında veya itiraf geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

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Ankara Valisi Ercan Topaca Eylül Yağlıkara Polatlı Uzunbeyli Mahallesi

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