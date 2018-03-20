Vali Toprak, şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Toprak, 2012 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından Geçimli Karakol Komutanlığına yapılan hain saldırıda şehit olan köy korucularından 6 çocuk babası Cabbar Duman ve 5 çocuk babası Faruk Çiftçi ile 1999 yılında bölücü terör örgütü tarafından Olgunlar köyünde şehit edilen 9 çocuk babası Reşit Berk’in ailelerini ziyaret etti.

Vali Toprak, evlerinde ziyaret ettiği şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek, onların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, Vali Toprak ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaretlerde Vali Toprak’a; eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdür Vekili Salih Kaya da eşlik etti.