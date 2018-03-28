Vali Toprak’ın eşinden yaşlılara ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Dr. Funda Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Salih Kaya ile birlikte Gazi Mahallesi’nde ikamet eden 91 yaşındaki Hanım Yiğit, Berçelan Mahallesi’nde ikamet eden 98 yaşındaki Zekiye Temel ile Keklikpınar Mahallesi’nde ikamet eden 94 yaşındaki Zendin Tekin isimli yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.
Yaşlıların sorun ve taleplerini dinleyen Toprak, imkânlar nispetinde kendilerine yardımcı olunacağını söyledi.
Ziyarette, yaşlılara çeşitli hediyeler takdim edildi.
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