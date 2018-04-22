Vali Toprak’tan 23 Nisan mesajı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Toprak, yayınladığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin ve özellikle ilimiz çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920’den bugüne, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla milli direnişi başlatan aziz milletimizin, ayağına prangalar vurulmasına asla müsamaha göstermediğinin en somut tecellisidir. Yüce Meclisimiz geçmişte nasıl ki ülkemizin istiklalini sağlamış ve istikbalini yeşertmişse, bugün ve daima milletimizin en büyük umut kaynağı olarak yarınlarımızı da parlak kılmaya ve güçlendirmeye devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün, milletimizin egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının eşsiz bir eseridir. Atatürk’ün bu eşsiz eseri, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak kıymetli çocuklarımıza armağan etmesi; şanlı bir maziye sahip olan yavrularımızı, geleceğe güvenle bakabilmemizin en güçlü teminatı olarak görmesindendir. Millet olarak inanıyoruz ki; bugünün çocukları bu kıymetli hediyenin ruh ve şuuruyla, geleceğin müreffeh Türkiye’sini inşa ederek barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Kendilerine atfedilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek olan çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, kendine güvenen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirebilmek ortak sorumluluğumuz ve öncelikli hedefimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.