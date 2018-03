Vali Toprak’tan Hakkarililere övgü

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkarili kardeşleriyle gurur duyduğunu belirterek, “Edirne’deki, İstanbul’daki vatandaşımız rahat bir şekilde nefes alabiliyorsa, huzurlu bir şekilde kendini hissedebiliyorsa, bu Hakkari’mizin öncelikle sağlam durmasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Hakkari Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Hakkari Evinde düzenlenen yemek programına Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Güvenlik Korucular Derneği Başkanı Sadi Özatak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü H. Salih Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve yaklaşık 250’ye yakın şehit yakını ve gazi ailesi katıldı.

Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasının 103’üncü yıldönümü ve aynı zamanda 18 Mart Şehitleri Anma Günü olduğunu belirterek, “Bu vesileyle Hakkari’de yaşayan siz çok kıymetli vatandaşlarımızla, şehit yakınlarımızla, gazi yakınlarımızla ve hayatta olan gazilerimizle bir araya gelmeyi arzu ettik. Bu bir araya gelmeler gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Sizleri yanımızda görmek, sizlerle beraber olmak ve aynı havayı teneffüs etmek bizler için bir gurur vesilesi. Çünkü kutsal bildiğimiz değerler uğrunda vatanımız, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, toprağımız, namusumuz uğruna her birinizin ailesinden şehitler verildi. Siz bu aile fertlerini feda etmiş oldunuz. Onun için memleketimizin Hakkari’sinden Edirne’ye, Sinop’tan Mersin, Adana’ya kadar bütün köşelerinde rahat bir şekilde nefes alıp hayatımızı sürdürebiliyorsak, yiyip, içiyorsak, eğitim hayatımız devam ediyorsa, bu memleketimiz için şehit olmuş bu çok kutsal kişiler ve gazilerimizin sayesindedir. Çünkü ülke savunması olmadığı takdirde, asayiş olmadığı takdirde, bütün saldırılar püskürtülmediği takdirde şu anda kullandığımız, idrak ettiğimiz yolundan, ulaşımından, eğitiminden, sağlığından, bayındırlık hizmetlerinden hiçbir hizmetin bir kıymeti bulunmamaktadır” dedi.

“Öncelik vatanımızın bütünlük, birlik, esenlik içerisinde başı dik bir şekilde bağımsız, özgür bir şekilde olması lazım ki diğer hizmetlerimiz de vatandaşlarımıza verilebilsin” diyen Vali Toprak, şöyle devam etti:

“Bunun olmadığı yerleri, ülkeleri şu an hep beraber çok net olarak görüyoruz. Binalar yıkılmış bombardıman altında, enerji yok, su yok, sağlık hizmeti yok, hepsinden önemlisi can güvenliği yok. Bu ülkelerde şu an bizim faydalandığımız hiçbir hizmet akla gelmiyor. Çok sonraki hizmetler olarak akla geliyor. İşte bunun temini yönünde sizin yakınlarınız, evlatlarınız, babalarınız, kardeşleriniz bunun bilinciyle hareket ederek şehit oldular, canlarını bizlere ve bu ülkeye feda ettiler. Biz onlara ne kadar şükran beslesek, ne kadar onları minnetle ansak azdır. Yüce Allah’ta onun için bazı surelerde onların aslen ölmediklerini, diri olduklarını, fakat bizim bilemeyeceğimizden bahsediyor. Yani onlar Allah katında en yüksek mertebeye çıkmış, en yüce makama yükselmiş kişiler. Yine Peygamber Efendimiz de aynı şekilde eğer elinde imkan olsa, şehit olup dini için, ülkesi için, namusu için şehit olup tekrar dünyaya dönüp tekrar tekrar şehit olma arzusunu ifade etmiştir.”

Bu bölgede de çok yüksek oranda şehitlerimiz olduğunu dile getiren Vali Toprak, “Bunların da çoğunluğunu korucu kardeşlerimiz teşkil ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleriyle Mehmetçiklerimiz ile beraber verilen bütün görevleri icra etmek için bu rahmetli kardeşlerimiz, gazilerimiz görev yerlerine gözlerini kırpmadan intikal ettiler ve şehit oldular, gazi oldular. Hatta bugün bile korucularımız yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile beraber en zorlu şartlarda, en zorlu coğrafyalarda hizmetlerine, görevlerine can siperine devam ediyorlar. Yine her dakika şehit olacaklarını, gazi olacaklarını bile bile en ufak tereddüt göstermeden jandarmamız ile beraber, kara kuvvetlerimiz ile beraber, polisimiz ve özel hareket polisimiz ile beraber görevlerini icra ediyorlar. Bu da bu bölgeden yaşayan insanlarımızın ne kadar kahraman olduklarını, ne kadar vatan, millet, manevi değerlerimize sahip olduklarının göstergesidir. Bunun için her vesilede söylüyorum, bugün de ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Hakkarili kardeşleri ile gurur duyduğunu belirten Vali Toprak, “Milletimize olan aşkımız, burada kat be kat daha fazla arttı. Edirne’deki, İstanbul’daki vatandaşımız rahat bir şekilde nefes alabiliyorsa, huzurlu bir şekilde kendini hissedebiliyorsa bu Hakkari’mizin öncelikle sağlam durmasından kaynaklanmaktadır. Hakkari burada sınavı laiki ve hakkıyla yerine getirmiş olmasaydı, bırakın bizim sadece coğrafyamızı, Türkiye rahat edemezdi. Milattan önce 2 binli yıllardan beri tarih yazmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile beraber burada yerel halktan seçtiğimiz korucularımız ile aynı güç, disiplin, fedakarlık, iman, bayrak ve vatan aşkıyla verilen görevleri icra etmişlerdir. Kalanlarda bizlere emanettir. Yani burada bulunan kişilerin her türlü problem, sorunu, sıkıntısı bizim yerine getirmek zorunda olduğumuz meselelerdir. Biz öyle insanların torunlarıyız ki Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’deyken ‘ben sizlere taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ emrini hiç gözünü kırpmadan yerine getiren ataların torunlarıyız” şeklinde konuştu.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.