Vali Toprak'tan yaralı polislere ziyaret

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Özel Harekat Polislerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Toprak, iki gün önce Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen zırhlı aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan polisleri, tedavi gördükleri Yüksekova Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yaralılarla bir süre sohbet eden Toprak, doktorlardan yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Toprak, ilçede farklı tarihlerdeki terör saldırında yaralanan 3 askeri de ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen polislerin bulunduğu "kirpi" tipi zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda biri ağır 9 polis yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olanı müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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