Vali, tren kazasına yardıma gidenlere teşekkür etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu yakınlarında pazar günü meydana gelen tren kazasını duyar duymaz yardıma koşan, traktörleriyle yaralıları taşıyan Sarılar köyü sakinlerine teşekkür için köye ziyarette bulundu.

Ceylan, köy sakinleriyle sohbetinde, Sarılarlı köylülerinin kazaya ilk yardıma koşanlardan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak hep birlikte buradaki yaralılarımıza ve diğer kardeşlerimize en kısa sürede ulaşarak onlarla ilgili gerekli tedbirler alındı. Muhtarımız burada anında bizimle irtibata geçti ve hemen oraya geçti. Vatandaşlarımız traktörlerle birlikte bütün imkanlarıyla yürüyerek canla başla Trakya'nın o güzelliğini bir kez daha bizlere hissettirdi. Bizler de AFAD, itfaiye ve 112 acil ekiplerimizle en kısa sürede olaya müdahale ettik. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Yaralıların taburcu olduğunu aktaran Ceylan, "Şu anda hastanelerimizde 7'si ağır 40 kişinin tedavisi sürüyor." dedi.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da tren seferlerinin dün akşam itibariyle başladığını anımsatarak, kazanın ardından her şeyin hızlı bir şekilde yerine getirildiğini söyledi.

