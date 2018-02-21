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Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Çobanlar ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.Vali Tutulmaz’ın Çobanlar ilçe merkezinde Şehit Ekrem Gebece ve Şehit Halil İbrahim Atasağun’un ailelerine ziyaretleri sırasında Çobanlar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Aile Sosyal Politikalar Müdür Vekili Zekai İnan, Çobanlar Belediye Başkanı Salih Alaka ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri hazır bulundu.Şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinleyen Vali Mustafa Tutulmaz; “Öncelikle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şefaatlerine nail olmayı temenni ediyorum.

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Çobanlar ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.
Vali Tutulmaz’ın Çobanlar ilçe merkezinde Şehit Ekrem Gebece ve Şehit Halil İbrahim Atasağun’un ailelerine ziyaretleri sırasında Çobanlar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Aile Sosyal Politikalar Müdür Vekili Zekai İnan, Çobanlar Belediye Başkanı Salih Alaka ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri hazır bulundu.
Şehit ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinleyen Vali Mustafa Tutulmaz; “Öncelikle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şefaatlerine nail olmayı temenni ediyorum. Onlar bu ülke için en kutsal varlıkları olan canlarını feda etmişlerdir. Bu nedenle onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Bizler bunun için şehitlerimizin bize emanet ettikleri ailelerine en iyi şekilde sahip çıkma gayreti içerisindeyiz. Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktayız. Bu anlamda manevi olarak da şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere kendilerini her fırsatta ziyaret ediyoruz. Bize kapılarını ve gönüllerini açan ailelerimize şükranlarımızı sunuyor, her türlü istek ve taleplerinin başımızın üstünde yerinin olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.
Şehit aileleri Vali Mustafa Tutulmaz’ın gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtirken, zor zamanlarında kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı teşekkür ettiler.

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

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