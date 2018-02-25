Vali Ustaoğlu, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun’un da hazır bulunduğu ziyaret, Mutki kırsalında çıkan çatışmada şehit olan köy korucusu Bedirhan Uyanık’ın evi ile başladı.
Şehidin eşi Gülaser Uyanık ile sohbet eden Vali Ustaoğlu, başsağlığı diledi.
Yine Mutki kırsalında çatışmada şehit düşen köy korucusu Abdullah Mişe’nin eşi Şadiye Mişe ziyaret edildi. Taziyelerini ileten Vali Ustaoğlu, daha sonra Bitlis Merkez kırsalında çatışma sonucu gazi olan Vahdettin Kırmızızambak’ı evinde ziyaret etti.
Şehit ve gazi aile ziyaretleri 2016 yılında İstanbul Beşiktaş’taki patlamada şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın kardeşi Yasemin Çapalı’nın ziyaret edilmesiyle son buldu.
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